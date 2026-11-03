Obtuvo su licencia a los 17: Nathalia, copiloto del jet privado que dejó nueve muertos en Florida

"Tenemos algunos indicios de que la aeronave estaba rompiéndose antes del impacto, y parte de esto aún está por determinarse. Es posible que encontremos partes de la aeronave a cierta distancia del lugar exacto del impacto", explicó Tom Chapman, miembro de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB, por sus siglas en inglés).