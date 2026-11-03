Obtuvo su licencia a los 17: Nathalia, copiloto del jet privado que dejó nueve muertos en Florida

Una joven llena de sueños, con un futuro prometedor y entregada desde muy temprana edad a lo que más le apasionaba. Así era Nathalia Gadelha Filgueiras, de 20 años, la copiloto que murió luego de que el jet privado en el que viajaba se estrellara en Florida, Estados Unidos.
La joven, de nacionalidad estadounidense y con raíces brasileñas, obtuvo su licencia de piloto cuando apenas tenía 17 años. Su pasión por la aviación la llevó a convertir ese sueño en una profesión, sin imaginar que perdería la vida mientras ejercía aquello que tanto amaba.
De acuerdo con las autoridades, el jet privado, que transportaba a nueve personas, presentaba señales de desintegración en el aire antes de estrellarse. El accidente también obligó a evacuar a unas 400 personas de la zona.
"Tenemos algunos indicios de que la aeronave estaba rompiéndose antes del impacto, y parte de esto aún está por determinarse. Es posible que encontremos partes de la aeronave a cierta distancia del lugar exacto del impacto", explicó Tom Chapman, miembro de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB, por sus siglas en inglés).
La aeronave que Nathalia copilotaba era un Learjet 60 y se estrelló alrededor de las 12:50 del mediodía en una zona residencial cercana al barrio de Cresthaven. El avión había despegado del Aeropuerto Internacional Austin-Bergstrom, en Austin, capital de Texas, y tenía como destino el Aeropuerto de North Eleuthera, en las Bahamas.
Según las autoridades, minutos antes de la tragedia, la tripulación se comunicó con el Centro de Control de Tráfico de Rutas Aéreas de Miami e informó que volaba a unos 35,000 pies de altura y enfrentaba turbulencia moderada.
Imágenes difundidas en redes sociales muestran el momento en que la aeronave impactó contra el suelo y se convirtió en una enorme bola de fuego que dejó un cráter en el pavimento.
Nathalia provenía de una familia brasileña y comenzó su camino en la aviación cuando todavía cursaba el bachillerato. Su historia llamó la atención luego de que consiguiera su licencia de piloto a los 17 años, un logro por el que fue entrevistada por el medio estadounidense CBS12.
La joven obtuvo su licencia de aviación incluso antes de conseguir su permiso de conducir. Su meta era trabajar en la aviación comercial y logró abrirse camino en esa profesión antes de cumplir los 21 años.
Su madre comentó que era consciente de los riesgos que implicaba la aviación, pero que no quería convertirse en un obstáculo para que su hija cumpliera sus sueños.
"Quería que viviese su sueño, pero sabía que su sueño me la arrebataría", expresó Camila al New York Post. La madre agregó: "Sabía que un avión me la iba a quitar. Siempre lo supe, pero estaba muy orgullosa de ella. Sé que estaba viviendo su sueño".
Además de Nathalia Gadelha Filgueiras, en el avión viajaban Rachael Reed y su pareja, Charmi Fehr, vinculadas a un hotel en Roatán, Honduras. También iban a bordo el empresario tecnológico Adam Robinson, de 44 años; su esposa, Helen Sharp; los dos hijos de la pareja, Emma y Charlie; Anita María Cetina, quien cuidaba de los menores, y el piloto Jeff Gregory.