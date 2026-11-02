Elon Musk destina 474 millones de dólares a los republicanos para las elecciones

Washington, Estados Unidos.- El magnate tecnológico Elon Musk batió un nuevo récord y se convirtió en el donante que ha invertido una mayor cantidad de dinero en un solo ciclo electoral al alcanzar los 474 millones de dólares de donaciones al Partido Republicano de cara a las elecciones en Estados Unidos de este martes 3 de noviembre.

Nunca antes un donante que no se presentara a las elecciones había contribuido con una cifra tan elevada de forma pública.

Pese a lo elevado de la cantidad para el Partido Republicano, y según las investigaciones realizadas por The New York Times, la cifra real podría ser superior, ya que Musk también realizó donaciones opacas y los registros federales llegan hasta el 14 de octubre, por lo que ha podido aumentar su contribución en estas últimas semanas.