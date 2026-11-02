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Elon Musk destina 474 millones de dólares a los republicanos para las elecciones

Con aportes de 474 millones de dólares a los republicanos, Elon Musk se convirtió en el mayor donante de un ciclo electoral en Estados Unidos

  • Actualizado: 02 de noviembre de 2026 a las 17:42
Elon Musk destina 474 millones de dólares a los republicanos para las elecciones

Nunca antes un donante que no se presentara a las elecciones había contribuido con una cifra tan elevada de forma pública.

 Foto: EFE

Washington, Estados Unidos.- El magnate tecnológico Elon Musk batió un nuevo récord y se convirtió en el donante que ha invertido una mayor cantidad de dinero en un solo ciclo electoral al alcanzar los 474 millones de dólares de donaciones al Partido Republicano de cara a las elecciones en Estados Unidos de este martes 3 de noviembre.

Nunca antes un donante que no se presentara a las elecciones había contribuido con una cifra tan elevada de forma pública.

Pese a lo elevado de la cantidad para el Partido Republicano, y según las investigaciones realizadas por The New York Times, la cifra real podría ser superior, ya que Musk también realizó donaciones opacas y los registros federales llegan hasta el 14 de octubre, por lo que ha podido aumentar su contribución en estas últimas semanas.

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Varios legisladores demócratas han anunciado que planean investigar a Musk si recuperan el control de alguna de las cámaras del Congreso en los comicios de medio mandato, como apuntan las últimas encuestas antes de la jornada electoral.

El objetivo de estas investigaciones recae en su gestión al frente del llamado Departamento de Eficiencia Gubernamental, disuelto posteriormente, los contratos de sus empresas con el gobierno federal y su papel en la guerra entre Rusia y Ucrania.

Además del récord de donación pública de un particular de Musk, las elecciones de medio mandato de 2026 han batido el récord de gasto en publicidad política en Estados Unidos, superando incluso al ciclo presidencial de 2024, según AdImpact.

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En los comicios de este martes se renueva la totalidad de la Cámara de Representantes, un tercio de los cien escaños del Senado, se eligen gobernadores de 36 de los 50 estados y numerosos cargos locales.

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Redacción web
Agencia EFE

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