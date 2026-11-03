EE UU inicia el recuento de votos tras cierre de centros electorales en 25 estados

Washington, Estados Unidos.- Los centros de votación en 25 estados del sur, este y medio oeste de Estados Unidos han cerrado este martes 3 de noviembre y han comenzado a ejecutar los recuentos para las elecciones de medio mandato y en la que demócratas y republicanos se disputan el control del Congreso.

Los primeros resultados parecen apuntar a una mejora del desempeño de la oposición demócrata en ambas cámaras del Congreso respecto a los comicios de 2024.

Alabama, Connecticut, Delaware, Florida, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Misisipi, Misuri, Nuevo Hampshire, Nueva Jersey, Oklahoma, Pensilvania, Rhode Island y Tennessee clausuraron los centros a las 20:00 hora de la costa este (1:00 GMT).