Robin Patrick Martin, el hombre acusado de enviar 700 cartas amenazantes a funcionarios de EE UU en elecciones

Nueva York, Estados Unidos.- El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó este martes a un hombre de enviar 700 cartas con polvos y amenazas a funcionarios por todo el país antes de las elecciones legislativas de este martes y también de las presidenciales de 2024.



Robin Patrick Martin, de 67 años y de Oklahoma City, fue detenido ayer y acusado hoy de transmitir "falsas alarmas", así como de enviar "cartas amenazantes a funcionarios electorales estatales, miembros del Congreso, el FBI y otros destinatarios", indica un comunicado.



Según la acusación, las autoridades determinaron que el hombre era el autor de más de 700 cartas enviadas a funcionarios de ambos partidos de EE.UU. con polvos blancos que resultaron ser inocuos, pero que tenían la intención de intimidar y aterrorizar a sus objetivos.



"Estos funcionarios afrontaron tener que abrir las cartas sin saber si el polvo que contenían podía enfermarles o matarles, y esa era la intención evidente", dijo en la nota el fiscal general adjunto de Seguridad Nacional, John A. Eisenberg.

El director del FBI, Kash Patel, denunció que el anterior Gobierno del demócrata Joe Biden "fracasó" al no capturar al acusado, y felicitó a las agencias implicadas en la investigación, incluido el Servicio de Inspección de Correos (USPIS).