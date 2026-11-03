Los demócratas ganan el escaño de Carolina del Norte en el Senado de EE UU

Estados Unidos.- Los demócratas arrebataron este martes a los republicanos el escaño de Carolina del Norte en el Senado, una victoria que las encuestas daban por descontada, según las proyecciones de Associated Press (AP) y de la cadena CNN. El candidato demócrata Roy Cooper, exgobernador del estado, se impuso al republicano Michael Whatley, expresidente del Comité Nacional Republicano.

Aunque el Partido Republicano ya había dado por perdido el escaño días antes de los comicios, la contienda estuvo muy disputada durante buena parte de la campaña. Se trata del primer escaño que los demócratas arrebatan a los republicanos en esta noche electoral de los comicios de medio mandato.