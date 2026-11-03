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Los demócratas ganan el escaño del Senado en Kansas por primera vez desde 1932

Tras arrebatar el escaño en Kansas a los republicanos, el Partido Demócrata queda a un solo estado de lograr el control total de la Cámara Alta

  • Actualizado: 03 de noviembre de 2026 a las 23:02
Los demócratas ganan el escaño del Senado en Kansas por primera vez desde 1932

Histórico triunfo demócrata en el Senado por el estado de Kansas.

 Foto: EFE

Washington.- Adam Hamilton arrebató este martes a los republicanos, según proyecciones de CNN, AP y NBC, el escaño para la Cámara Alta en las elecciones de medio mandato en Kansas, un estado clave para el control del Senado que no elegía a un senador demócrata desde 1932.

El político estadounidense Adam Hamilton.

El político estadounidense Adam Hamilton.

 (Foto: cortesía redes sociales)

Hamilton, pastor metodista con un pasado republicano, derrotó al actual senador por Kansas Roger Marshall, un exginecólogo muy ligado al presidente estadounidense, Donald Trump, cuya popularidad se había resentido en los últimos meses.

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Según proyecciones de AP, con el 91 % de todos los votos escrutados Hamilton se imponía por unos 6 puntos porcentuales.

La victoria en Kansas hace que los demócratas, que han arrebatado la Cámara Baja a los republicanos, solo necesiten ganar ya en Iowa para poder hacerse también con el Senado.

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A su vez, la demócrata Cindy Holscher acaricia también la gobernatura de Kansas al aventajar ligeramente a su contrincante republicano, Ty Masterson, también aliado de Trump, que vive momentos de bajísima popularidad y ha encajado una importante derrota en estas elecciones de medio mandato que lo enfrenta ahora a la posibilidad de que los demócratas le abran un proceso de destitución en el Congreso. EFE

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Redacción web
Agencia EFE

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