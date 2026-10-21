Hasta diciembre se concretará la emisión de bonos para proyectos de infraestructura en el DC

Tegucigalpa, Honduras.- La Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) enfrenta una deuda que ronda los 11,000 millones de lempiras, una situación que limita la disponibilidad de recursos para ejecutar proyectos de infraestructura, mitigación y desarrollo humano en la capital. Entre las obras que requieren avances se encuentra la represa San José, la pavimentación de calles y otras iniciativas destinadas al desarrollo de la ciudad. Ante este escenario, el Congreso Nacional aprobó una emisión de bonos internacionales con el objetivo de reestructurar la deuda municipal y liberar recursos para financiar obras. Sin embargo, los beneficios de esta operación financiera comenzarían a reflejarse hasta diciembre del presente año.

El diputado nacionalista Frank Alley, quien propuso la iniciativa aprobada el 19 de agosto, explicó que la municipalidad debe completar un proceso técnico con entidades financieras internacionales antes de emitir los bonos y disponer de los recursos para inversión pública. “Nosotros aprobamos en el Congreso Nacional este importante decreto para sanear las finanzas de la Alcaldía Municipal, que se encontraba totalmente endeudada y con pésimas condiciones administrativas debido al mal manejo de la administración anterior”, manifestó el congresista. La autorización legislativa permite a la AMDC realizar una emisión de bonos en los mercados internacionales por un monto de hasta 500 millones de dólares. El mecanismo está diseñado para refinanciar las obligaciones existentes y mejorar las condiciones de pago de la deuda municipal. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Alley indicó que la operación también busca generar un margen de liberación financiera para que la Alcaldía tenga mayor disponibilidad de recursos mensuales y pueda destinarlos a proyectos prioritarios para Tegucigalpa y Comayagüela. “Con esto, la Alcaldía puede refinanciar su deuda y, al mismo tiempo, tener un margen de liberación financiera. Esto permitirá que mes a mes libere flujo monetario a través de los tributos y, al mismo tiempo, obtenga un flujo de inversión importante para diferentes proyectos”, detalló el congresista.



Avances de la operación

Uno de los avances señalados por el diputado es que la municipalidad ya habría comenzado acercamientos con instituciones financieras internacionales para estructurar la emisión. El congresista informó que si se cumple con todo el proceso, para diciembre la alcaldía ya tendría este beneficio. Sin embargo, todavía debe completar los procedimientos necesarios para concretar la operación y recibir sus beneficios. El legislador explicó que no se trata de una transferencia inmediata de dinero, sino de un proceso que requiere análisis y negociación con entidades bancarias. Si las gestiones avanzan según lo previsto, la emisión podría concretarse antes de finalizar el año.

“Tengo entendido que la Alcaldía ya ha comenzado a realizar acercamientos con algunas instituciones financieras de altísimo nivel fuera de Honduras. Se espera que en las próximas semanas o meses pueda recibir este beneficio para comenzar con la inversión pública”, afirmó Alley. La operación no contempla una garantía soberana, por lo que la obligación financiera correspondería a la municipalidad y no al Gobierno central. Según el congresista, este mecanismo también representa una oportunidad para demostrar la capacidad financiera de la capital ante los mercados internacionales. De acuerdo con las cifras divulgadas por el alcalde Juan Diego Zelaya, la comuna destina alrededor de 110 millones de lempiras mensuales al pago de capital e intereses con la banca local. “Lo que se hace es refinanciar la deuda y conseguir un poco más de financiamiento para poder realizar inversión pública en proyectos bastante grandes, como la represa San José, entre otros”, explicó el diputado nacionalista.

Se podría liberar hasta 700 millones de lempiras

Las proyecciones presentadas por la Alcaldía indican que, mediante la reestructuración financiera, el pago mensual de la deuda podría reducirse a entre 50 y 60 millones de lempiras. La diferencia permitiría liberar cerca de 700 millones de lempiras al año para fortalecer la inversión municipal. La disponibilidad de esos recursos dependerá de las condiciones que se negocien para la emisión y de la reducción efectiva del servicio de la deuda. La autorización por sí sola no significa que los 500 millones de dólares ya estén disponibles ni que el monto máximo deba emitirse en su totalidad. “Es la primera vez que la Alcaldía logra hacer esto. Es un hecho histórico que también permitirá demostrar, a nivel internacional, la capacidad de la municipalidad, si logra emitir un bono con entidades bancarias internacionales de solidez y prestigio”, sostuvo.