Real Madrid vs Leipzig EN VIVO: Hora y canal dónde ver partido en Champions League HOY

Madrid, España .- Jose Mourinho, técnico del Real Madrid , decidió introducir varios cambios en el once para el encuentro de la tercera jornada de la Liga de Campeones de este miércoles ante el Leipzig en el Santiago Bernabéu, destacando la ya anunciada titularidad de Vinícius y el doble pivote Bernardo-Camavinga.

Courtois sigue siendo indiscutible en la portería. En la defensa, el técnico portugués mantiene a Valverde de lateral y a Huijsen en la titularidad que había perdido ante la Roma, pero sustituye a Konaté, que parecía asentado, por Rüdiger, y a Cucurella por Carreras.

La gran sorpresa está en el centro del campo. El doble pivote es para Bernardo Silva y Camavinga, dos jugadores que estaban teniendo poco protagonismo. Arda Güler vuelve a la banda derecha, acompañando a Bellingham en la mediapunta, Vinícius en la izquierda, para acumular minutos durante la sanción en LaLiga, y Mbappé en la delantera.

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El once titular del Real Madrid lo forman Courtois; Valverde, Rüdiger, Huijsen, Carreras; Bernardo, Camavinga; Güler, Bellingham, Vinícius; y Mbappé.

Por su parte, Martín Demichelis, entrenador argentino del Leipzig, introduce cuatro cambios respecto al once que perdió 6-1 frente al Bayern de Múnich el pasado fin de semana. Rômulo vuelve a la titularidad, retrasando la posición de Nkunku a la mediapunta y sacrificando a Reitz.

Por detrás, Seiwald sustituye a Banzuzi en el doble pivote, y en defensa, Klostermann, muy señalado ante el Bayern, y Lukeba, ceden sus puestos a Baku y Castello.

El centrocampista Christoph Baumgartner, clave en el equipo alemán la temporada anterior, esperará su oportunidad en el banquillo tras meses sin aparecer en la convocatoria, pues ha estado recuperándose de la lesión que sufrió antes del Mundial.

El once titular del Leipzig lo forman Vandevoordt; Baku, Orbán, Castello, Raum; Seiwald, El Aynaoui; Gruda, Nkunku, Nusa; y Rômulo.