Anuel AA anuncia un álbum de corridos como "regalo" musical para México

Miami, Estados Unidos.- El cantante puertorriqueño Anuel AA, uno de los pioneros del trap latino, anunció ayer que lanzará un álbum de corridos como "regalo" para México, al mismo tiempo que publicará el disco de ritmos urbanos que ya había anunciado, titulado "Real hasta la muerte 2". El artista adelantó el material en la Semana Billboard de la Música Latina en Miami Beach, donde también dijo que grabaría con Jesús Ortiz, líder del grupo Fuerza Regida, aunque todavía no precisó la fecha exacta del lanzamiento, pero contó que en su cumpleaños, el 26 de noviembre, estaría celebrando la producción. "Me gusta mucho a mí el proceso de los corridos. Claro que sí (han influido en su música), tengo una sorpresa bien grande, el día que salga el álbum, posiblemente, hay una sorpresa y salga otro álbum a la vez, pero solo de corridos. Es un regalo que le tengo a México", indicó Anuel AA.

El artista, de 33 años y cuyo nombre real es Emmanuel Gazmey Santiago, se declaró fanático y amigo de exponentes del género, como Peso Pluma, Fuerza Regida, Tito Double P y Netón Vega. Además, aseguró que se la pasa "metido en México", donde ha estado más tiempo este año que en Estados Unidos. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

"Son amigos míos y a la vez soy muy fanático de ellos y me encanta esa música. Siento que eso tenía que pasar, que tenía que salir, que la industria necesitaba otro estilo de música, así que explotara increíblemente, ahora mismo yo no escucho casi ni reguetón ni trap, yo ando en el carro todo el día escuchando corridos", confesó. Los nuevos discos de Anuel AA saldrán cuatro años después de su último material, "LLNM2" (Las leyendas nunca mueren), y el que ya había anunciado, "Real hasta la muerte 2", tendrá una mezcla de reguetón y trap. El boricua, quien estuvo preso en 2016 por posesión ilegal de armas, inició su carrera en el trap latino y describió este ritmo como "corridos puertorriqueños".