De Eros Ramazzotti a Anuel AA: los lanzamientos musicales más destacados de la semana

Miami, Estados Unidos.- La semana musical destaca regresos, continuidad familiar y nuevos talentos. Entre los lanzamientos sobresalen Eros Ramazzotti, Sofía Reyes, Anuel AA y Blessd, junto a artistas emergentes como Teo y Majo Aguilar.

Eros Ramazzotti – “Il mio giorno preferito” | “Mi día preferido”

Eros Ramazzotti regresa con una balada pop contemporánea que explora temas de soledad y reconexión amorosa. El sencillo está disponible en dos versiones, en italiano y español, acompañadas de videoclips en ambos idiomas.

Versión en español: