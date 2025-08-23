De Eros Ramazzotti a Anuel AA: los lanzamientos musicales más destacados de la semana

Miami, Estados Unidos.- La semana musical destaca regresos, continuidad familiar y nuevos talentos. Entre los lanzamientos sobresalen Eros Ramazzotti, Sofía Reyes, Anuel AA y Blessd, junto a artistas emergentes como Teo y Majo Aguilar.
Eros Ramazzotti – “Il mio giorno preferito” | “Mi día preferido”
Eros Ramazzotti regresa con una balada pop contemporánea que explora temas de soledad y reconexión amorosa. El sencillo está disponible en dos versiones, en italiano y español, acompañadas de videoclips en ambos idiomas.
Versión en español:
Versión en italiano:
Anuel AA & Blessd – “Pórtate bonito”
El puertorriqueño Anuel AA y el colombiano Blessd unen fuerzas en este tema que fusiona trap y ritmos afro-urbanos. Es el segundo adelanto del esperado álbum "Real hasta la muerte 2".
A continuación, el video oficial:
Sofía Reyes & Luísa Sonza – “Uñas afiladas”
La mexicana Sofía Reyes y la brasileña Luísa Sonza presentan una colaboración que combina pop, reguetón y electrónica. El tema forma parte del cuarto álbum de Sofía Reyes, "IDGAF ERA".
A continuación, el video oficial:
Majo Aguilar – “No más canciones de amor”
La nieta de Antonio Aguilar y Flor Silvestre, Majo Aguilar, mantiene vivo el legado ranchero con este sencillo que fusiona mariachi tradicional con influencias modernas.
A continuación, el video oficial:
Álbumes musicales
Teo – “Rompecabezas” (EP completo)
El colombiano Teo, hijo de Fanny Lu, lanza su primer EP titulado "Rompecabezas", compuesto por siete temas que abordan la pérdida, la sanación y la reconstrucción personal.
Cachirula & Loojan – “Sexolandia 2”
El dúo mexicano Cachirula y Loojan presentan su segundo álbum conjunto, "Sexolandia 2", que fusiona reguetón chileno, perreo mexicano y dembow dominicano.