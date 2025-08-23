  1. Inicio
De Eros Ramazzotti a Anuel AA: los lanzamientos musicales más destacados de la semana

Eros Ramazzotti regresa tras tres años, Sofía Reyes estrena su cuarto álbum y nuevas voces como Teo y Majo Aguilar marcan la semana musical

  • 23 de agosto de 2025 a las 10:30
 Fotos: Instagram | @ramazzotti_eros y @anuel

Miami, Estados Unidos.- La semana musical destaca regresos, continuidad familiar y nuevos talentos. Entre los lanzamientos sobresalen Eros Ramazzotti, Sofía Reyes, Anuel AA y Blessd, junto a artistas emergentes como Teo y Majo Aguilar.

Eros Ramazzotti – “Il mio giorno preferito” | “Mi día preferido”

Eros Ramazzotti regresa con una balada pop contemporánea que explora temas de soledad y reconexión amorosa. El sencillo está disponible en dos versiones, en italiano y español, acompañadas de videoclips en ambos idiomas.

Versión en español:

Versión en italiano:

Anuel AA & Blessd – “Pórtate bonito”

El puertorriqueño Anuel AA y el colombiano Blessd unen fuerzas en este tema que fusiona trap y ritmos afro-urbanos. Es el segundo adelanto del esperado álbum "Real hasta la muerte 2".

Anuel AA: datos que no conocías del polémico cantante puertorriqueño

A continuación, el video oficial:

Sofía Reyes & Luísa Sonza – “Uñas afiladas”

La mexicana Sofía Reyes y la brasileña Luísa Sonza presentan una colaboración que combina pop, reguetón y electrónica. El tema forma parte del cuarto álbum de Sofía Reyes, "IDGAF ERA".

A continuación, el video oficial:

Majo Aguilar – “No más canciones de amor”

La nieta de Antonio Aguilar y Flor Silvestre, Majo Aguilar, mantiene vivo el legado ranchero con este sencillo que fusiona mariachi tradicional con influencias modernas.

Ángela Aguilar afirma que sus abuelos la visitan en forma de aves y colibríes

A continuación, el video oficial:

Álbumes musicales

Teo – “Rompecabezas” (EP completo)

El colombiano Teo, hijo de Fanny Lu, lanza su primer EP titulado "Rompecabezas", compuesto por siete temas que abordan la pérdida, la sanación y la reconstrucción personal.

Cachirula & Loojan – “Sexolandia 2”

El dúo mexicano Cachirula y Loojan presentan su segundo álbum conjunto, "Sexolandia 2", que fusiona reguetón chileno, perreo mexicano y dembow dominicano.

Redacción web
Redacción/EFE

