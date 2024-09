Anuel AA: “El mejor presidente que el mundo ha visto es Trump”

Sin embargo, las declaraciones de Anuel desataron una ola de comentarios en redes sociales.

“Yo no voy a ser hipócrita, tu música me gusta, pero hoy sí que la cag*aste. Primero, no sé si te diste cuenta de que Donald Trump se burló de ti en tu cara. Literalmente dijo que no te conoce y que literalmente te está usando para llegar a los puertorriqueños”, opinó el influencer uruguayo, Eduardo Espina, a través de su cuenta oficial de TikTok.

El creador de contenido opinó que el discurso de Anuel AA fue “lamentable”, sobre todo porque aparentemente desconoce estatus de Puerto Rico.

Tanto Espina como otros internautas cuestionaron el hecho de que Donald Trump “no hizo nada” cuando el huracán María devastó las Islas Vírgenes de los Estados Unidos y Puerto Rico en septiembre de 2017, causando miles de muertes y afectados.

“La isla estuvo sin electricidad por meses y Donald Trump no hizo nada para ayudar”. “Quedaron bien contentos con el rollo de papel higiénico que les llevó de ayuda cuando el huracán”. “Me imagino que tanta marihuana les ha dañado el cerebro”. “Qué clase de reguetoneros sin cerebro”. “Y Trump no entiende nada porque Anuel no habla ni inglés ni español”, escribieron algunos usuarios en contra de Anuel en redes sociales.

“Por fin le sale algo con sentido de la boca”. “Si Anuel lo apoya, yo lo apoyo”, agregaron otros usuarios de las redes en apoyo a Anuel AA.