Tensión diplomática con EUA y falta de presupuesto generan desconfianza

Continuo: “En conclusión, lo que quieren es seguir llevando este distanciamiento con Estados Unidos a un punto que en cualquier momento a mi no me extrañaría que declararán non grata a la señora embajadora y aquí se prohibiría la entrada de observadores internacionales a las elecciones internas y generales”.

Raúl Pineda, analista político, apuntó que “este gobierno esta utilizando la mentira como una forma de administrar y eso les quita toda la credibilidad, al final los norteamericanos no se van a quedar con los brazos cruzados”.

De su lado, el jefe de bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano, advirtió que el partido Libertad y Refundación (Libre) pretende llevar al país a una constituyente al no haber voluntad política para aprobar el presupuesto de las primarias y cumplir con las promesas de campaña.