Estancado acuerdos para votar o eliminar artículo de presupuesto de CNE

“No han llamado a jefes de bancada, no han llamado a nadie, no se ha hecho ningún tipo de acercamiento más allá de lo que ya se hizo en el pleno”, señaló el subjefe de bancada del Partido Nacional, Nelson Márquez.

La semana pasada, el titular del CN, Luis Redondo, dejó en suspenso la votación del artículo para buscar los acuerdos. Sin embargo, desde la oposición aseguran que hasta el momento no hay ningún acercamiento, reprochando la parsimonia de la directiva en dilatar el proceso.

A su vez, el parlamentario nacionalista calificó de preocupante la cercanía del oficialismo con funcionarios venezolanos señalados de participar en un fraude electoral a pocos meses de las elecciones, comprometiendo la institucionalidad de las Fuerzas Armadas.

“Ellos (Libre) lo que quieren es dilatar esto. Está en un punto muerto porque esto es una intromisión y una violación a las atribuciones del CNE; eso viola la Constitución.

Ese artículo lo deben someter a votación para que no pase o eliminarlo”, aseveró el diputado liberal Marlon Lara.Agregó que “ellos quieren mandar un mensaje al pueblo para atemorizarlo, pero este pueblo ya tomó su decisión y esta es sacar a Libre del poder. Lo que quieren son compras de emergencia para contratar empresas que no están certificadas, y eso no lo vamos a permitir”.

Claudia Ramírez, diputada del PSH, reiteró que “lo que llama bastante la atención y que tenemos que tener claro es que estamos enfrentando en nuestro país las mismas artimañas que se han dado en Venezuela”