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Días antes del crimen se viralizó un video en el que robaba una gallina: matan a hombre en Sonaguera

Raúl Mecías murió tras recibir varios impactos de bala en la colonia El Porvenir, en Sonaguera, Colón. Días antes del crimen se había viralizado un video en el que aparecía robando una gallina

  • Actualizado: 21 de octubre de 2026 a las 06:55
Días antes del crimen se viralizó un video en el que robaba una gallina: matan a hombre en Sonaguera

La mujer impidió que Medicina Forense realizara el levantamiento cadavérico y, con ayuda de un vecino, trasladó el cuerpo de Raúl Mecías

 Foto: Redes sociales

Colón, Honduras.- Tan solo días antes de que se difundiera un video en el que aparecía robándose una gallina, un joven fue asesinado en Sonaguera, Colón.

La víctima fue identificada como Raúl Mecías, quien el martes 20 de octubre murió tras recibir varios impactos de bala.

Tras el crimen, su madre llegó al lugar con un machete. La mujer no permitió que Medicina Forense realizara el levantamiento cadavérico y, con ayuda de un vecino, trasladó el cuerpo.

El crimen ocurrió exactamente en la colonia El Porvenir. Según la información preliminar, varios individuos que se movilizaban en una motocicleta llegaron al lugar y le dispararon sin mediar palabra.

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“Si cuando estaba vivo nadie lo pudo auxiliar, ya dejen a mi hijo, me lo llevo, me lo llevo y cheque”, expresó la madre.

La escena del crimen estaba acordonada; sin embargo, la madre solicitó que le permitieran ver a su hijo. El joven había estado detenido y su madre había solicitado a las autoridades que no lo dejaran en libertad, por temor a lo que pudiera sucederle.

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De acuerdo con la madre del joven, él tenía vicios y por eso se dedicaba a tomar lo ajeno.

Un hombre cargó el cuerpo sin vida, mientras la madre, con un machete en la mano, lo custodió hasta la vivienda donde sería velado.

En el video que se viralizó antes del crimen se observa a la víctima con una camisa naranja y una gorra, a bordo de una bicicleta. En las imágenes, el joven toma una gallina y la envuelve con su camisa.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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