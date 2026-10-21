Días antes del crimen se viralizó un video en el que robaba una gallina: matan a hombre en Sonaguera

Colón, Honduras.- Tan solo días antes de que se difundiera un video en el que aparecía robándose una gallina, un joven fue asesinado en Sonaguera, Colón. La víctima fue identificada como Raúl Mecías, quien el martes 20 de octubre murió tras recibir varios impactos de bala. Tras el crimen, su madre llegó al lugar con un machete. La mujer no permitió que Medicina Forense realizara el levantamiento cadavérico y, con ayuda de un vecino, trasladó el cuerpo.

El crimen ocurrió exactamente en la colonia El Porvenir. Según la información preliminar, varios individuos que se movilizaban en una motocicleta llegaron al lugar y le dispararon sin mediar palabra.

“Si cuando estaba vivo nadie lo pudo auxiliar, ya dejen a mi hijo, me lo llevo, me lo llevo y cheque”, expresó la madre. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse La escena del crimen estaba acordonada; sin embargo, la madre solicitó que le permitieran ver a su hijo. El joven había estado detenido y su madre había solicitado a las autoridades que no lo dejaran en libertad, por temor a lo que pudiera sucederle.