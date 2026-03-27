Cuatro hombres detenidos en Sonaguera a quienes vinculan en crimen e incendio de casa

Colón, Honduras.- Cuatro hombres, presuntos involucrados en el crimen de un ciudadano, ocurrido en el departamento de Colón, fueron capturados por la Policía Nacional, luego de varios allanamientos de morada ejecutados en esa zona atlántica del país.
La operación policial liderada por agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), se llevó a cabo en la aldea Lorelay, perteneciente al municipio de Sonaguera, departamento de Colon, donde se realizaron cuatro allanamientos de morada.
Ahí fueron capturados los ciudadanos: Julio Reynaldo Lara Parada (52), José Ceferino Guardado Reyes (44), Isidro Márquez Cedillo (38) y Jhonniel Aldair Lobo Alfaro (28).
Motivación
Los cuatro hombres fueron aprehendidos, luego de que el pasado 14 de marzo, a eso de las 10:00 de la noche, varios sujetos fuertemente armados, irrumpieron en la vivienda de don Baldomero Zavala Cabrera, en la aldea Lorelay.
Al ingresar a la casa, comenzaron a disparar contra la humanidad de Zavala, matándolo en el acto. Luego de ultimarlo, rociaron combustible al inmueble y le prendieron fuego, con la intención de destruir toda la casa.
La Policía de Sonaguera tuvo conocimiento del caso, y la DPI inició la investigaciones pertinenentes para identificar y localizar a los responsables del crimen y de haber causado los daños a la vivienda del extinto Baldomero Zavala. Tras dos semanas de averiguaciones, lograron arrestar a los antes citados, presuntos victimarios de Zavala Cabrera.
A los detenidos les decomisaron: dos armas de fuego, tipo revolver, calibres 22mm y 3.57mm, y una pistola automática calibre 9mm. Además, cuatro teléfonos celulares. Todas esas evidencias servirán para constatar si estas personas, en efecto, participaron o no en el hecho que se les incrimina.