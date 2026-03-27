Cuatro hombres detenidos en Sonaguera a quienes vinculan en crimen e incendio de casa

Colón, Honduras.- Cuatro hombres, presuntos involucrados en el crimen de un ciudadano, ocurrido en el departamento de Colón, fueron capturados por la Policía Nacional, luego de varios allanamientos de morada ejecutados en esa zona atlántica del país.

La operación policial liderada por agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), se llevó a cabo en la aldea Lorelay, perteneciente al municipio de Sonaguera, departamento de Colon, donde se realizaron cuatro allanamientos de morada.

Ahí fueron capturados los ciudadanos: Julio Reynaldo Lara Parada (52), José Ceferino Guardado Reyes (44), Isidro Márquez Cedillo (38) y Jhonniel Aldair Lobo Alfaro (28).