Los acribillaron en su propia casa: Carlos y el pequeño Óscar, las víctimas del crimen en Colón

La hipótesis del crimen, según la Policía, apunta a “enemistades personales”. Una de las víctimas tenía 14 años, ambos cuerpos quedaron tendidos en el interior de la vivienda en Colón

  • Actualizado: 05 de enero de 2026 a las 14:11
En su propia vivienda fue asesinado un menor de 14 años, identificado como Óscar Veliz, junto a Carlos Peña, alias “Mundo”.

 Foto: Redes sociales
El crimen se registró en la aldea Lislis, ubicada en el municipio de Balfate, en el departamento de Colón.

 Foto: Redes sociales
Las dos víctimas fueron asesinadas con varios impactos de bala y sus cuerpos quedaron tendidos en el suelo y otro en un sofa, ambos cubiertos de sangre.

 Foto: Redes sociales
Según la Policía Nacional, Carlos Peña era originario de Lamasique, Atlántida. El crimen ocurrió en la madrugada del sábado 3 de enero.

 Foto: Redes sociales
La Policía Nacional informó que “se están realizando las acciones pertinentes para dar con el paradero de las personas que cometieron el crimen”.

 Foto: Redes sociales
De acuerdo con el inspector Valeriano, el hecho violento podría estar ligado a “enemistades personales”.

 Foto: Redes sociales
“Las personas perdieron la vida por arma de fuego; el tipo de lesiones y la escena nos dan la hipótesis de enemistades personales”, declaró el inspector Valeriano.

 Foto: Redes sociales
Los cuerpos sin vida de ambas personas fueron trasladados a la morgue del departamento de Atlántida, donde se les practicará la autopsia correspondiente.

 Foto: Redes sociales
La escena del crimen es fuerte: las dos personas fueron asesinadas al interior de la vivienda. Uno de los cuerpos quedó tendido cerca de una puerta y el otro muy cerca, sobre un sillón.

 Foto: Redes sociales
Hasta el momento se desconoce qué tipo de relación tenían las dos víctimas que murieron acribilladas en Balfate, Colón.

 Foto: Redes sociales
