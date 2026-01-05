Los acribillaron en su propia casa: Carlos y el pequeño Óscar, las víctimas del crimen en Colón

En su propia vivienda fue asesinado un menor de 14 años, identificado como Óscar Veliz, junto a Carlos Peña, alias “Mundo”.
El crimen se registró en la aldea Lislis, ubicada en el municipio de Balfate, en el departamento de Colón.
Las dos víctimas fueron asesinadas con varios impactos de bala y sus cuerpos quedaron tendidos en el suelo y otro en un sofa, ambos cubiertos de sangre.
Según la Policía Nacional, Carlos Peña era originario de Lamasique, Atlántida. El crimen ocurrió en la madrugada del sábado 3 de enero.
La Policía Nacional informó que “se están realizando las acciones pertinentes para dar con el paradero de las personas que cometieron el crimen”.
De acuerdo con el inspector Valeriano, el hecho violento podría estar ligado a “enemistades personales”.
“Las personas perdieron la vida por arma de fuego; el tipo de lesiones y la escena nos dan la hipótesis de enemistades personales”, declaró el inspector Valeriano.
Los cuerpos sin vida de ambas personas fueron trasladados a la morgue del departamento de Atlántida, donde se les practicará la autopsia correspondiente.
La escena del crimen es fuerte: las dos personas fueron asesinadas al interior de la vivienda. Uno de los cuerpos quedó tendido cerca de una puerta y el otro muy cerca, sobre un sillón.
Hasta el momento se desconoce qué tipo de relación tenían las dos víctimas que murieron acribilladas en Balfate, Colón.