Capturan a madre y sus dos hijos por asesinato de mujer trans en Olancho

Olancho, Honduras.-Tres presuntos implicados en el asesinato de una mujer miembro de la comunidad LGBTIQ+ en Olancho. Entre los detenidos se encuentra una madre y sus dos hijos, señalados como miembros de la Pandilla Barrio 18.

Las detenciones se realizaron mediante allanamientos en la aldea Jutiquile, en el municipio de Juticalpa, donde agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), con apoyo de unidades especiales y la Fiscalía, lograron ubicar a los sospechosos.

Los capturados fueron identificados con los alias “Ana Chela”, de 60 años; “El Gordo”, de 33; y “La Rossy”, de 39, todos residentes de la zona, quienes son señalados como presuntos responsables del asesinato de Sonia Yamileth Rivera Zavala.