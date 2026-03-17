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Capturan a madre y sus dos hijos por asesinato de mujer trans en Olancho

Los detenidos, que son miembros de una misma familia, son acusados por la muerte de Sonia Yamileth Rivera Zavala, una joven trans

  • Actualizado: 17 de marzo de 2026 a las 14:38
Capturan a madre y sus dos hijos por asesinato de mujer trans en Olancho

Los capturados fueron identificados con los alias “Ana Chela”, de 60 años; “El Gordo”, de 33; y “La Rossy”, de 39.

 Foto: El Heraldo

Olancho, Honduras.-Tres presuntos implicados en el asesinato de una mujer miembro de la comunidad LGBTIQ+ en Olancho. Entre los detenidos se encuentra una madre y sus dos hijos, señalados como miembros de la Pandilla Barrio 18.

Las detenciones se realizaron mediante allanamientos en la aldea Jutiquile, en el municipio de Juticalpa, donde agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), con apoyo de unidades especiales y la Fiscalía, lograron ubicar a los sospechosos.

Los capturados fueron identificados con los alias “Ana Chela”, de 60 años; “El Gordo”, de 33; y “La Rossy”, de 39, todos residentes de la zona, quienes son señalados como presuntos responsables del asesinato de Sonia Yamileth Rivera Zavala.

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De acuerdo con las investigaciones, el crimen ocurrió el 18 de noviembre de 2024, cuando la víctima se encontraba vendiendo naranjas junto a un familiar a la orilla de la carretera principal de la comunidad.

En ese momento, dos individuos que se movilizaban en motocicleta se acercaron y le dispararon en reiteradas ocasiones, causándole la muerte de forma inmediata.

Las pesquisas posteriores permitieron a los investigadores establecer que los ahora detenidos habrían tenido una participación intelectual y organizativa en el ataque, coordinando su ejecución.

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Según las autoridades, el hecho estaría vinculado a un acto de venganza derivado de un conflicto previo entre allegados de los sospechosos y la víctima.

Durante los operativos, los agentes decomisaron al menos diez armas de fuego, entre largas y cortas, que serán analizadas como parte del proceso investigativo.

Asimismo, se presume que los detenidos integraban una célula activa de la pandilla 18 que operaba en la zona, dedicada a la comisión de distintos delitos en perjuicio de la población.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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