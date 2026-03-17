“Se me adelantó y me duele”: Dan último adiós a madre e hijo que murieron en Potrerillos

Este 17 de marzo, a dos días del terrible accidente en Potrerillos, Cortés, la familia de Hilda Gutiérrez y de su hijo les dio el último adiós.
El cuerpecito del pequeño Kimber Leandro Pinea fue velado junto al de su madre el pasado 16 de marzo, en Chinaclas,municipio de La Paz donde vivian.
En la vela estuvo presente el hijo mayor de Hilda, Kenneth, el menor que sobrevivió a la tragedia y que conmovió al revelar que el accidente sucedió el día de su cumpleaños.
Con globos blancos, algunas personas caminando y otras en sus vehículos, familiares y vecinos hicieron una caravana hasta llegar al cementerio.
Durante el sepelio, el padre de la joven madre expresó que será recordada como una mujer luchadora, amorosa y entregada a su familia, destacando el cariño que siempre mostró hacia sus hijos.
Don Reynaldo, padre de Hilda, dio las gracias al municipio de Chinacla por el respaldo durante el duro proceso. “Completamente abarrotado el municipio de Chinacla y eso me hace sentir orgulloso; sí me apoyó el municipio de Chinacla”.
“De una u otra manera estuvieron presentes, porque saben que mi hija era una mujer que se desempeñaba en el campo, era una emprendedora”, dijo el padre.
“Hoy estamos despidiendo a mi hija y a mi nietito, a quien tanto amaba. Quería ver su futuro y le pedí a Dios años para ver el futuro de mis nietos, pero se me adelantó y me duele muchísimo”.
El accidente ocurrió el pasado domingo 15 de marzo en horas de la mañana. Iban a una excursión hacia Omoa, Cortés, y partieron desde Marcala, La Paz.
La madre iba junto a sus dos hijos, Kimber y Kenneth, para celebrar el cumpleaños número 13 de este último, pero la tragedia desbarató los planes.