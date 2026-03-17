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“Se me adelantó y me duele”: Dan último adiós a madre e hijo que murieron en Potrerillos

Una caravana de vehículos acompañó hasta el cementerio a Hilda Gutiérrez y a su pequeño hijo, víctimas del accidente en Potrerillos, Cortés

  • Actualizado: 17 de marzo de 2026 a las 14:19
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Este 17 de marzo, a dos días del terrible accidente en Potrerillos, Cortés, la familia de Hilda Gutiérrez y de su hijo les dio el último adiós.

 Foto: Redes sociales
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El cuerpecito del pequeño Kimber Leandro Pinea fue velado junto al de su madre el pasado 16 de marzo, en Chinaclas,municipio de La Paz donde vivian.

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En la vela estuvo presente el hijo mayor de Hilda, Kenneth, el menor que sobrevivió a la tragedia y que conmovió al revelar que el accidente sucedió el día de su cumpleaños.

 Foto: Redes sociales
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Con globos blancos, algunas personas caminando y otras en sus vehículos, familiares y vecinos hicieron una caravana hasta llegar al cementerio.

 Foto: Redes sociales
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Durante el sepelio, el padre de la joven madre expresó que será recordada como una mujer luchadora, amorosa y entregada a su familia, destacando el cariño que siempre mostró hacia sus hijos.

 Foto: Redes sociales
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Don Reynaldo, padre de Hilda, dio las gracias al municipio de Chinacla por el respaldo durante el duro proceso. “Completamente abarrotado el municipio de Chinacla y eso me hace sentir orgulloso; sí me apoyó el municipio de Chinacla”.

 Foto: Redes sociales
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“De una u otra manera estuvieron presentes, porque saben que mi hija era una mujer que se desempeñaba en el campo, era una emprendedora”, dijo el padre.

Foto: Redes sociales
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“Hoy estamos despidiendo a mi hija y a mi nietito, a quien tanto amaba. Quería ver su futuro y le pedí a Dios años para ver el futuro de mis nietos, pero se me adelantó y me duele muchísimo”.

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El accidente ocurrió el pasado domingo 15 de marzo en horas de la mañana. Iban a una excursión hacia Omoa, Cortés, y partieron desde Marcala, La Paz.

 Foto: Opsa
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La madre iba junto a sus dos hijos, Kimber y Kenneth, para celebrar el cumpleaños número 13 de este último, pero la tragedia desbarató los planes.

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