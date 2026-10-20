Capturan a dos presuntos miembros de la MS-13 durante operativo antidrogas en Nacaome

Valle, Honduras.-Dos presuntos integrantes de la Mara Salvatrucha (MS-13) fueron detenidos este martes 20 de octubre durante una operación de la Policía Militar del Orden Público (PMOP) en el municipio de Nacaome, departamento de Valle.

La captura se realizó en el marco de la Operación Escudo de Honduras, como parte de las acciones dirigidas contra estructuras criminales y el tráfico de drogas.

Durante el procedimiento, los efectivos decomisaron varios envoltorios con supuestas drogas, dinero en efectivo de diferentes denominaciones, teléfonos celulares y una motocicleta.