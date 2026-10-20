Capturan a dos presuntos miembros de la MS-13 durante operativo antidrogas en Nacaome

Valle, Honduras.-Dos presuntos integrantes de la Mara Salvatrucha (MS-13) fueron detenidos este martes 20 de octubre durante una operación de la Policía Militar del Orden Público (PMOP) en el municipio de Nacaome, departamento de Valle.
La captura se realizó en el marco de la Operación Escudo de Honduras, como parte de las acciones dirigidas contra estructuras criminales y el tráfico de drogas.
Durante el procedimiento, los efectivos decomisaron varios envoltorios con supuestas drogas, dinero en efectivo de diferentes denominaciones, teléfonos celulares y una motocicleta.
Los indicios encontrados serán utilizados en las investigaciones para determinar la posible participación de los sospechosos en actividades ilícitas.
Tras su detención, ambos fueron puestos a disposición de la fiscalía de turno para el procedimiento legal correspondiente por su presunta vinculación con los delitos de tráfico ilícito de drogas y asociación para delinquir.
Las autoridades no detallaron públicamente las identidades de los detenidos ni la cantidad y el tipo de supuesta droga decomisada durante el operativo.
La investigación continuará bajo la responsabilidad de las autoridades competentes, que deberán establecer las circunstancias del caso y determinar las responsabilidades penales correspondientes.