Sefin emitió L19,679 millones en bonos para financiar presupuesto

Tegucigalpa, Honduras.- La colocación de bonos en el mercado doméstico es la segunda fuente de financiamiento del gobierno central para el ejercicio fiscal 2026.

Un reporte de la Secretaría de Finanzas (Sefin) indica que la emisión de nueva deuda interna ascendió a 19,679 millones de lempiras en el primer semestre de 2026.

Esa cantidad está en línea con los 20,000 millones de lempiras programados para los primeros seis meses de este año. El informe de la Sefin revela que en el primer trimestre de 2026 se colocaron 9,982.4 millones de lempiras en títulos valores gubernamentales y en el segundo L9,696.6 millones.

El monto aprobado en deuda interna para este año asciende a 27,599.6 millones de lempiras.