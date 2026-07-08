Sefin emitió L19,679 millones en bonos para financiar presupuesto

Tegucigalpa, Honduras.- La colocación de bonos en el mercado doméstico es la segunda fuente de financiamiento del gobierno central para el ejercicio fiscal 2026.
Un reporte de la Secretaría de Finanzas (Sefin) indica que la emisión de nueva deuda interna ascendió a 19,679 millones de lempiras en el primer semestre de 2026.
Esa cantidad está en línea con los 20,000 millones de lempiras programados para los primeros seis meses de este año. El informe de la Sefin revela que en el primer trimestre de 2026 se colocaron 9,982.4 millones de lempiras en títulos valores gubernamentales y en el segundo L9,696.6 millones.
El monto aprobado en deuda interna para este año asciende a 27,599.6 millones de lempiras.
Comportamiento
La política de endeudamiento público del gobierno del presidente Nasry Asfura está enfocada en contratación de bonos domésticos para financiar el presupuesto 2026.
Esa determinación es contraria a las medidas de la administración anterior que utilizó 1,000 millones de dólares de las reservas internacionales netas del Banco Central de Honduras (BCH) para financiar el presupuesto de los periodos 2022-2023.
A junio de 2022 no realizaron colocaciones de títulos valores gubernamentales para financiar el presupuesto del gobierno central, lo que se repitió en el primer semestre de 2023.
En el primer semestre de 2024 se emitieron 2,947.6 millones de lempiras en bonos domésticos y L9,653.6 millones en los primeros seis meses de 2025.
Deuda interna
El gobierno ha aumentado en los últimos años el uso de bonos domésticos para cubrir el presupuesto. A diciembre de 2021, el saldo de la deuda pública fue de 15,679 millones de dólares, de los que $7,388.5 millones eran títulos valores gubernamentales (47.12%).
Para mayo de 2026, el saldo de la deuda pública ascendió a 18,584.2 millones de dólares, de los que $9,276.3 millones (49.91%) corresponden a bonos domésticos, según la Secretaría de Finanzas