Mayoría de comercios chinos logra regularizar sus permisos en el Distrito Central

Tegucigalpa, Honduras.- Los operativos de inspección a comercios de origen chino, impulsados por la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) tras las denuncias de comerciantes hondureños sobre presunta competencia desleal, dejaron inicialmente 72 establecimientos con irregularidades, pero la mayoría logró regularizar su situación y solamente 10 siguen pendientes de completar sus permisos de operación. El alcalde Juan Diego Zelaya informó que, como parte de las intervenciones, las autoridades municipales visitaron y registraron en Catastro un total de 118 establecimientos comerciales en Tegucigalpa y Comayagüela. De ese universo, 72 propietarios comparecieron a las audiencias convocadas por el Juzgado de Policía Municipal para presentar la documentación correspondiente y responder por los hallazgos encontrados durante las inspecciones. El edil detalló que la mayoría de los establecimientos logró regularizar su situación ante la municipalidad, por lo que el número de negocios que todavía debe resolver observaciones se redujo considerablemente.

"La mayoría se regularizaron y solo quedaron 10 que tenían que subsanar el tema del permiso de operación", manifestó Zelaya al referirse a los resultados del proceso. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El funcionario agregó que a los propietarios de estos establecimientos se les concedió un plazo perentorio para completar los trámites y cumplir con las disposiciones municipales. Las inspecciones comenzaron en octubre y se extendieron por diferentes sectores de la capital, luego de que comerciantes hondureños denunciaran presuntas prácticas de competencia desleal por parte de algunos establecimientos de capital chino. El propósito de los operativos es verificar que los negocios cumplan con las obligaciones tributarias y administrativas, entre ellas la tenencia de permisos de operación, declaraciones de volúmenes de venta y pago de impuestos municipales. Las autoridades municipales también buscan establecer si los establecimientos cumplen con las disposiciones contempladas en el Plan de Arbitrios y la normativa que regula el funcionamiento de los negocios en el Distrito Central. Las denuncias de comerciantes locales incluyeron señalamientos sobre la presunta venta de productos a precios inferiores a sus costo.

La situación también provocó reacciones entre comerciantes y sectores de la población, que expresaron su rechazo a la expansión de estos establecimientos en Comayagüela. Durante las protestas aparecieron rótulos y pancartas con mensajes como "No al comercio chino" y "Tegucigalpa y Comayagüela dicen no a los comercios chinos". Los mensajes reflejaron el malestar de algunos comerciantes hondureños, quienes solicitaron a las autoridades municipales revisar las condiciones en las que funcionan estos establecimientos y garantizar que todos cumplan las mismas disposiciones. En medio de los reclamos, la Alcaldía sostuvo que las inspecciones no buscan impedir la inversión extranjera ni perseguir a los propietarios por su nacionalidad, sino verificar el cumplimiento de las obligaciones legales.