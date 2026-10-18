Alcaldía verificará permisos y obligaciones tributarias de 70 comercios chinos en Comayagüela

Tegucigalpa, Honduras.- La Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) inició inspecciones a 70 establecimientos comerciales de capital chino que operan en Comayagüela, luego de recibir denuncias de comerciantes hondureños por presuntas prácticas de competencia desleal. Las investigaciones están a cargo del Juzgado de Policía Municipal y buscan determinar si los negocios cumplen con los permisos de operación, el pago de tributos y las demás disposiciones que regulan la actividad comercial en la capital.

Los 70 establecimientos identificados serán sometidos a investigaciones individuales para establecer si existen irregularidades en su funcionamiento y si corresponde aplicar sanciones conforme a la legislación vigente. Las inspecciones incluyen la revisión de permisos municipales, obligaciones tributarias, documentación comercial y otros requisitos legales que se encuentran dentro de las competencias de la Alcaldía. Las acciones responden a múltiples denuncias presentadas por comerciantes de Comayagüela, quienes han señalado posibles prácticas que afectan las condiciones de competencia en una zona donde numerosos negocios hondureños llevan años operando. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse La Alcaldía aclaró que las inspecciones buscan verificar el cumplimiento de las normas municipales y que las posibles irregularidades que excedan sus atribuciones podrán remitirse a las autoridades nacionales competentes.