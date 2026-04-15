ATIC inspecciona centros de menores por presuntas irregularidades

Tegucigalpa, Honduras.- La Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) ejecuta inspecciones en centros de menores y casas hogar este miércoles -15 de abril- tras detectar presuntas irregularidades en estos espacios ubicados en la zona norte del país.

El portavoz de la ATIC, Jorge Galindo, informó que las acciones buscan garantizar la seguridad e integridad de los menores bajo resguardo.

“Estas acciones tienen como finalidad verificar las condiciones de protección, prevenir posibles delitos y garantizar la seguridad e integridad de los menores de edad que se encuentran en estas casas hogar o centros de internamiento”, explicó.