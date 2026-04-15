ATIC inspecciona centros de menores por presuntas irregularidades

Tegucigalpa, Honduras.- La Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) ejecuta inspecciones en centros de menores y casas hogar este miércoles -15 de abril- tras detectar presuntas irregularidades en estos espacios ubicados en la zona norte del país.
El portavoz de la ATIC, Jorge Galindo, informó que las acciones buscan garantizar la seguridad e integridad de los menores bajo resguardo.
“Estas acciones tienen como finalidad verificar las condiciones de protección, prevenir posibles delitos y garantizar la seguridad e integridad de los menores de edad que se encuentran en estas casas hogar o centros de internamiento”, explicó.
Según detalló, las diligencias se desarrollan en la ciudad de San Pedro Sula (SPS), específicamente en una institución ubicada en la aldea Ticamaya.
Las autoridades informaron que incluso realizaron inspecciones en la vivienda de una persona vinculada como propietaria de algunos de estos centros.
Galindo señaló que los operativos responden a denuncias y hallazgos preliminares que apuntan a posibles irregularidades en el funcionamiento de las casas hogar.
“Estas inspecciones se están realizando... en una institución allá en la zona norte, asimismo en la vivienda de una de las personas que está como propietario de estas casas hogar”, indicó.
Las autoridades buscan verificar si las condiciones en que permanecen los menores cumplen con los estándares de protección establecidos por la ley.
Las investigaciones continúan para determinar si existen responsabilidades penales o administrativas derivadas de estas irregularidades.