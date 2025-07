Senaf destina 22 millones de lempiras a casas hogar que atienden a niños en vulneración

El censo establece que en el país funcionan 136 Instituciones Residenciales de Cuidado Alternativo (IRCA), más conocidas como casas hogares, en las que viven un total de 3,961 niños, niñas y adolescentes que han sido separados de sus familias por diversas causas.

A pesar de la valiosa labor que hacen dichos centros en atender a los menores, uno de los principales problemas que tienen son que muchos no cuentan con el personal especializado que se requiere para dar una atención de calidad.

De acuerdo con los datos, en las casas hogares laboran un total de 2,963 trabajadores, pero el 64% de ellos no dispone de trabajadores sociales, el 60% carece de personal médico y el 41% no cuenta con psicólogos; además el 50% no tiene docentes.

La falta de recursos económicos es una de las limitantes que hay para la contratación de más personal, no obstante, la funcionaria agregó que también se debe a que no hay suficientes profesionales en esas áreas.

"En el tema de personal, yo más bien hago el llamado por que no es intencional que no se tengan este personal, es que no existe una oferta laboral suficiente. No tenemos suficientes trabajadores sociales, suficientes psicólogos para cubrir la necesidad en todo el país", aseguró.