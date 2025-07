Más del 50% de las casas hogares no tienen personal suficiente para atender a los menores

Tegucigalpa, Honduras.- Los centros que albergan a niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad bajo tutela del Estado enfrentan una seria escasez de personal especializado para atender adecuadamente a los menores.

El primer Censo Nacional de la Niñez en Cuidado Residencial realizado por la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf), reveló una preocupante realidad sobre esta situación.

El 15 % de los menores que residen en estos centros temporales fueron remitidos por el Ministerio Público como medida de protección, tras ser identificados como víctimas en el marco de investigaciones por delitos.

El censo indica que los centros de cuidado cuentan con un total de 2,963 trabajadores; sin embargo, el 64 % de ellos no dispone de trabajadores sociales, el 60 % carece de personal médico y el 41 % no cuenta con psicólogos. Además, el 50 % de los centros no tiene docentes.