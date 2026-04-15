Más del 10% de los más influyentes de Time son latinos: Quiénes son y por qué destacan

Los Ángeles, Estados Unidos.- La activista chicana Dolores Huerta, la actriz de ascendencia dominicana Zoe Saldaña, el actor brasileño Wagner Moura y el puertorriqueño Rauw Alejandro son algunos de los latinos destacados entre las 100 personas más influyentes de la revista Time, que también incluyó a la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum. En la lista, en la que más del 10 % de los personajes son latinos, también resaltan el actor puertorriqueño Benicio del Toro; el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio; el diplomático argentino Rafael Grossi; la activista migratoria Kica Matos y la indígena peruana Mari Luz Canaquiri Murayari.

Asimismo, resaltan los investigadores brasileños Luciano Moreira y Mariangela Hungria. La revista incluyó a Huerta, de 96 años, en la categoría de 'Pioneros', al recordar su lucha por los derechos sindicales de los trabajadores latinos en Estados Unidos y más recientemente las denuncias de abuso sexual que surgieron en marzo contra el otro líder del movimiento, el fallecido César Chávez. "El impacto de Dolores, como el de muchos otros activistas, continuará guiándonos, sin importar el comportamiento dañino de un solo individuo", indica el perfil escrito por la feminista Gloria Steinem. Una de las más prominentes de la edición, en el grupo de 'Titanes' es Zoe Saldaña, quien figura entre las cuatro personalidades destacadas en su portada, al igual que Wagner Moura, quien este año fue el primer brasileño en la historia nominado al Óscar por mejor actor por la película 'El agente secreto'.

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Moura comparte la categoría de 'Íconos' con el cantante urbano Rauw Alejandro y con Kica Matos, la presidenta del National Immigration Law Center en Estados Unidos, donde ha combatido las políticas migratorias del presidente Donald Trump y las tácticas del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE). Mientras que Benicio del Toro, nominado al Óscar este año por mejor actor de reparto por la película 'Una batalla tras otra', es el único hispano en la clasificación de 'Artistas'.

