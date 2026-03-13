Ejecutan inspecciones en hospitales y droguerías para evitar desvío de fentanilo

Tegucigalpa, Honduras.-Un total de 19 inspecciones se llevan a cabo en hospitales públicos y droguerías de Honduras como parte de acciones orientadas a prevenir el posible desvío de fentanilo y otros medicamentos controlados que podrían ser utilizados para la producción de drogas sintéticas.

De acuerdo con la información de la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN), estas acciones se desarrollan en los departamentos de Cortés, Yoro, Olancho, Copán, Francisco Morazán, Choluteca, Comayagua, Atlántida y Colón.

En estos lugares, equipos especializados de la DLCN realizan verificaciones exhaustivas de libros de control, registros Kardex, inventarios, así como de las entradas y salidas de medicamentos.

Las inspecciones buscan constatar el cumplimiento de la normativa vigente para el manejo, almacenamiento y distribución de estos fármacos y sustancias químicas reguladas, con el fin de evitar que sean desviados hacia estructuras criminales dedicadas a la elaboración y tráfico de drogas sintéticas.

Según investigaciones preliminares, existe la posibilidad de que organizaciones vinculadas al narcotráfico transnacional estén utilizando empresas de fachada para recibir en Honduras el fentanilo, con el propósito de sacarlo del circuito legal y redirigirlo hacia mercados ilícitos, especialmente en Estados Unidos.

El fentanilo es un potente opioide sintético utilizado en el campo médico; sin embargo, su alto nivel de potencia y la facilidad de manipulación química lo han convertido en una de las sustancias más peligrosas dentro del tráfico ilícito de drogas a nivel mundial.