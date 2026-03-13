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A pedradas asesinan a un hombre en Catacamas, Olancho

Hasta el momento se desconoce la identidad del fallecido, pero las personas del sector lo identificaron como un indgente que vive en la zona

  • Actualizado: 13 de marzo de 2026 a las 07:18
A pedradas asesinan a un hombre en Catacamas, Olancho

El cadáver del hombre estaba debajo unas plantas.

 Foto: Cortesía

Catacamas, Olancho.- Un hombre fue asesinado a pedradas en la madrugada de este viernes 13 de marzo en la rotonda de la Plaza Perú, ubicada en la ciudad de Catacamas, Olancho, en el nororiente de Honduras.

Hasta el momento se desconoce la identidad del fallecido, pero las personas del sector lo identificaron como un indgente que vive en la zona.

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Información preliminar indica que el hombre tenía varios golpes en la cara y algunas heridas de arma blanca en el torso.

Autoridades policiales llegaron al lugar para comenzar con las investigaciones en esta muerta violenta y acordonar la escena.

Agentes forenses llegaron al lugar para relizar el levatamiento del cadáver y trasladarlo hasta la morgue de la zona, para poder hacer la respectiva identificación de la v

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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