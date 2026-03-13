A pedradas asesinan a un hombre en Catacamas, Olancho

Catacamas, Olancho.- Un hombre fue asesinado a pedradas en la madrugada de este viernes 13 de marzo en la rotonda de la Plaza Perú, ubicada en la ciudad de Catacamas, Olancho, en el nororiente de Honduras.

Hasta el momento se desconoce la identidad del fallecido, pero las personas del sector lo identificaron como un indgente que vive en la zona.