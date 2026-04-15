Cossette López y Ana Paola Hall piden comparecer para declarar en juicio político

Tegucigalpa, Honduras.- Las consejeras del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López y Ana Paola Hall, presentaron este miércoles una solicitud ante la diputada Tania Pinto, presidenta de la Comisión Especial de Investigación del Congreso Nacional (CN), para comparecer de manera voluntaria y presencial para declarar en el juicio político contra cuatro altos funcionarios electorales.
La solicitud, explicaron, se extiende con el propósito de exponer de forma integral los hechos que constituyen la verdad histórica del proceso electoral el 30 de noviembre de 2025.
"Como Consejo Nacional Electoral se ha aportado información y documentación de respaldo sobre diversos hechos que fundamentan los procesos de juicios políticos en curso y varios funcionarios y ex funcionarios del CNE han rendido testimonio", manifestaron.
Aseguraron que es importante comparecer para exponer con mayor detalle el "ataque sistemático contra el sistema electoral", atribuido a diversos actores de la administración anterior.
Su presencia al declarar es, según aseguran en la carta, con el propósito de someter al órgano electoral, impedir la culminación del proceso y permanecer ilegalmente en el poder.
Esta solicitud es enviada horas después de que la consejera López desmintiera ser convocada para declarar en el juicio político en contra del consejero suspendido del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa; el magistrado suspendido del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Mario Morazán; y los magistrados suplentes también suspendidos, Gabriel Gutiérrez Peralta y Lourdes Maribel Mejía.
En la solicitud, ambas consejeras exponen que "Honduras atravesó uno de los momentos más críticos de su vida democrática. El pueblo hondureño tiene derecho de conocer la verdad y estamos en plena disposición de exponerla, con el fin de que esos hechos de extrema gravedad, que atentaron contra los fundamentos democráticos del país, no vuelvan a repetirse".
Aclararon que su comparecencia ante la comisión especial se produce sin perjuicio de las demás acciones que individualmente han entablado para "la deducción de las responsabilidades civiles, administrativas y penales que correspondan".