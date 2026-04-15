Cossette López y Ana Paola Hall piden comparecer para declarar en juicio político

Tegucigalpa, Honduras.- Las consejeras del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López y Ana Paola Hall, presentaron este miércoles una solicitud ante la diputada Tania Pinto, presidenta de la Comisión Especial de Investigación del Congreso Nacional (CN), para comparecer de manera voluntaria y presencial para declarar en el juicio político contra cuatro altos funcionarios electorales.

La solicitud, explicaron, se extiende con el propósito de exponer de forma integral los hechos que constituyen la verdad histórica del proceso electoral el 30 de noviembre de 2025.

"Como Consejo Nacional Electoral se ha aportado información y documentación de respaldo sobre diversos hechos que fundamentan los procesos de juicios políticos en curso y varios funcionarios y ex funcionarios del CNE han rendido testimonio", manifestaron.