Cossette López asegura que no fue citada para declarar en juicio político: "Mi intención ha sido comparecer"

Tegucigalpa, Honduras.- La consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López Osorio, respondió ante señalamientos que sugieren que ha evitado comparecer de forma presencial ante la comisión de investigación de Congreso Nacional (CN) en el marco de un proceso de juicio político en contra de cuatro altos funcionarios electorales. A través de su cuenta de X, López Osorio rechazó las versiones que indican que ha condicionado su participación mediante la modalidad virtual, asegurando que su intención siempre ha sido presentarse en persona. Sin embargo, asegura que hasta la fecha no ha sido convocada, pese a que inicialmente se informó que la comisión especial citó a declarar tanto a Cossette López como a la consejera Ana Paola Hall.

“A quienes, sin información ni datos, insinúan que me escondo y que he ‘condicionado’ mi comparecencia por Zoom ante el Congreso Nacional... les aseguro que mi intención ha sido comparecer en persona en este y en el anterior juicio político, pero no fui convocada", aclaró.

Afirmó que "su mezquindad al intentar hacerme parecer cobarde y atacarme porque les resulta fácil" solo es una repetición de "lo que ya he sufrido: ataques contra mí como persona, con la misma bajeza que otros ataques".

“Gracias a Dios, sus palabras no me definen, porque si lo hicieran, me habrían transformado en una persona incapaz e inexperta... o, por otro lado, hoy sería una ‘reina’ y no una ciudadana, que es lo que me ha honrado al existir", manifestó la consejera.

