Admiten solicitud de Cossette López y Ana Paola Hall para declarar en juicio político

Tegucigalpa, Honduras.- La diputada Tania Pinto, presidenta de la Comisión Especial de Investigación del Congreso Nacional (CN), aceptó la solicitud de las consejeras del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López y Ana Paola Hall, para declarar en el juicio político contra cuatro altos funcionarios electorales.
La cita para testificar ante el total de diputados que integran esta comisión está programada para este miércoles -15 de abril- a las 3 de la tarde.
Momentos antes, ambas consejeras presentaron una solicitud ante la diputada Tania Pinto para testificar en el juicio político, con el propósito de exponer de forma integral los hechos que constituyen la verdad histórica del proceso electoral del 30 de noviembre de 2025.
“He tomado la decisión para reabrir esta etapa y escuchar a las consejeras porque ellas fueron protagonistas de todo ese proceso electoral tan accidentado que vivió el pueblo hondureño y es meritorio escucharlas", manifestó la diputada Pinto.
Explicó que va a ser una declaración de carácter ilustrativo y que el informe final de este juicio político estaría listo ese mismo día a las 4 de la tarde.
En total, el martes se presentaron siete testigos, entre ellos, Marco Noé Martínez Pereira, técnico responsable del Consejo Nacional Electoral (CNE); Eduardo Enrique Fuentes Cálix, codirector electoral de nueve proyectos del CNE; Thelma Mejía, secretaria general del CNE; José Antonio Barahona, padre de la extinta magistrada del TJE, Miriam Barahona; Mario Flores Urrutia, magistrado presidente; Claudia Lizeth Aguilera Banegas, secretaria adjunta del TJE; y, finalmente, Alfredo Laínez, técnico en el Sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP).
Durante la audiencia se presentaron pruebas en contra de Morazán, que demostraron sus inasistencias a las sesiones del TJE, las cuales, según ellos, evidencian intenciones de provocar graves atrasos en el cronograma electoral, así como que las constantes inasistencias de Marlon Ochoa atrasaron los procesos en el CNE.
Hoy miércoles en horas tempranas se revisaron las pruebas presentadas por el Consejo Nacional Electoral, el Tribunal de Justicia Electoral, así como las del Ministerio Público (MP).