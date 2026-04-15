Admiten solicitud de Cossette López y Ana Paola Hall para declarar en juicio político

Tegucigalpa, Honduras.- La diputada Tania Pinto, presidenta de la Comisión Especial de Investigación del Congreso Nacional (CN), aceptó la solicitud de las consejeras del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López y Ana Paola Hall, para declarar en el juicio político contra cuatro altos funcionarios electorales.

La cita para testificar ante el total de diputados que integran esta comisión está programada para este miércoles -15 de abril- a las 3 de la tarde.

Momentos antes, ambas consejeras presentaron una solicitud ante la diputada Tania Pinto para testificar en el juicio político, con el propósito de exponer de forma integral los hechos que constituyen la verdad histórica del proceso electoral del 30 de noviembre de 2025.