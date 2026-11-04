"Él andaba en malos pasos": parientes de hombre asesinado en La Ceiba

La Ceiba, Atlántida.- Un hombre identificado como Johny Joan Cano Castro, de 36 años de edad, perdió la vida de forma violenta la noche de este miércoles 4 de noviembre en los bajos del barrio La Julia, en La Ceiba, Atlántida, específicamente en el sector conocido como Los Luchadores. De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades policiales, la víctima era conocida en la zona con el alias de "Búho" y residía en el mismo sector donde ocurrió el crimen. Asimismo, allegados indicaron que Cano Castro había salido de un centro penitenciario hace aproximadamente cuatro meses, después de cumplir una condena por un delito que no fue especificado.

Según los primeros informes, el hombre se encontraba en plena vía pública cuando fue interceptado por sujetos fuertemente armados que le dispararon en repetidas ocasiones, provocándole la muerte en el lugar de los hechos. Al momento del ataque, la víctima presuntamente se encontraba comprando marihuana, según relató un familiar cercano que llegó a la escena del crimen. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse "Él andaba con marihuana, ahí se le puede ver en la mano", manifestó el pariente al referirse a las circunstancias en las que ocurrió el hecho violento.

Por su parte, un tío de Cano Castro expresó su consternación ante lo sucedido y reconoció que la víctima se relacionaba con actividades ilícitas. "Hay que decirlo, él andaba en malos pasos y sabíamos que iba a terminar así", expresó mientras observaba la escena donde quedó tendido el cuerpo de su sobrino. Entretanto, agentes de la Policía Nacional acordonaron el área para proteger los indicios relacionados con el ataque, mientras que personal de Medicina Forense realizó el levantamiento del cadáver.