Matan a tío y sobrino cuando regresaban de trabajar en Santa Rosa de Copán

Copán, Honduras.-Dos hombres fueron asesinados a disparos en la aldea Guachipilín, en el municipio de Santa Rosa de Copán, departamento de Copán, en el occidente de Honduras.
Las víctimas fueron identificadas como Tomás Ríos, de 62 años, y Manuel de Jesús Enríquez, de 35, tío y sobrino, quienes se dedicaban a trabajar como albañiles.
De acuerdo con la información preliminar, ambos regresaban de su jornada laboral cuando fueron atacados a disparos por personas desconocidas.
El ataque armado terminó con la vida de los dos familiares. Hasta el momento, no se han proporcionado detalles sobre la identidad de los responsables ni las circunstancias que provocaron el doble crimen.
Sin embargo, el ataque ocurrió cuando ambos se encontraban en una calle solitaria de la comunidad. Según reportes preliminares, los hombres fueron emboscados por sujetos armados y recibieron múltiples impactos de bala.
El tío murió en el lugar, mientras que el sobrino fue auxiliado y trasladado hacia el Hospital de Occidente, pero falleció durante el trayecto debido a la gravedad de las heridas.