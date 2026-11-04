Matan a tío y sobrino cuando regresaban de trabajar en Santa Rosa de Copán

Copán, Honduras.-Dos hombres fueron asesinados a disparos en la aldea Guachipilín, en el municipio de Santa Rosa de Copán, departamento de Copán, en el occidente de Honduras.

Las víctimas fueron identificadas como Tomás Ríos, de 62 años, y Manuel de Jesús Enríquez, de 35, tío y sobrino, quienes se dedicaban a trabajar como albañiles.

De acuerdo con la información preliminar, ambos regresaban de su jornada laboral cuando fueron atacados a disparos por personas desconocidas.