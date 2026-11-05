Trata de personas y discapacidad centran reunión de reina Letizia con primera dama

Madrid, España.-La primera dama de Honduras, Lissette del Cid, formó parte este jueves 5 de noviembre de una jornada de trabajo encabezada por la reina Letizia de España, en la que se abordó la trata de personas con fines de explotación sexual y la inclusión de las personas con discapacidad a través de la cultura.

El encuentro se desarrolló este jueves en el Palacio de El Pardo, como parte de las actividades de la XXX Cumbre Iberoamericana, que reúne a representantes y acompañantes de los jefes de Estado y de Gobierno de la región.

Durante su intervención, la reina Letizia condenó la trata de personas con fines de explotación sexual y advirtió sobre las consecuencias de este delito en la dignidad humana.

La monarca española señaló que esta práctica "degrada" y "vulnera" la dignidad de las personas, por lo que instó a continuar fortaleciendo las acciones encaminadas a combatirla.

"Hay que seguir impulsando y mejorando" todo el trabajo que se realiza para que "se erradique de una vez ese delito", expresó Letizia durante la jornada.

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Al inicio de su intervención, la reina dio la bienvenida a los acompañantes de los jefes de Estado y de Gobierno que participan en la actividad. Para ello, utilizó el femenino plural, aunque hizo una mención especial a los hombres presentes.

"Pero por supuesto también al primer caballero de Costa Rica y al esposo del canciller venezolano", expresó.

La jornada también contempló el abordaje de la inclusión de las personas con discapacidad mediante la cultura, otro de los temas incluidos en la agenda de trabajo desarrollada en el marco de la cumbre.