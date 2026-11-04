Nasry Asfura participa en inauguración de la XXX Cumbre Iberoamericana en Madrid

Madrid, España.- El presidente Nasry Asfura junto a la primera dama Lissette del Cid de Asfura fueron parte de la inauguración de la XXX Cumbre Iberoamericana de Madrid, España, este miércoles con una gala en el Teatro Real. A su llegada al Teatro Real de Madrid, Asfura y los demás los asistentes a la cumbre fueron recibidos por los reyes de España, Felipe VI y Letizia; el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y el secretario general iberoamericano, Andrés Allamand . Acudieron al teatro los líderes de los países representados al máximo nivel en la cumbre (Bolivia, Chile, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Portugal y República Dominicana), todos menos el mandatario argentino, Javier Milei, quien tampoco estará en la cena ofrecida por los reyes en el Palacio Real pero sí participará en la sesión plenaria de este jueves, según la agenda divulgada por su oficina.

Al inicio del acto se guardó un minuto de silencio en memoria de las víctimas del accidente ferroviario de hace una semana en Urda (centro de España), que causó 69 fallecidos y más de 200 heridos. Una orquesta de jóvenes músicos iberoamericanos, dirigida por el venezolano Gustavo Dudamel, abrió la ceremonia con la interpretación del 'Danzón nº 2', de Arturo Márquez. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Presentada por las actrices Aitana Sánchez-Gijón y Juana Acosta, que resaltaron la diversidad de la región y a Madrid como punto de encuentro, la gala ensalzó el lema de la cumbre, ‘Iberoamérica. Juntos construimos nuestra Comunidad. Juntos la proyectamos hacia el futuro y hacia el mundo’. En esa misma línea, Allamand reivindicó "el orden multilateral basado en reglas" y la cooperación entre países para afrontar los retos de estos "tiempos convulsos". Afirmó que "el alma de la comunidad iberoamericana" es lo opuesto "a un mundo arbitrado por la fuerza" y que el espíritu de estas cumbres, que se celebran desde 1991, "resuena hoy con más vigencia que nunca". "Solo codo a codo se pueden enfrentar fenómenos como el cambio climático, el crimen organizado transnacional y las olas migratorias", remarcó el secretario general iberoamericano. Miguel Poveda y Eva Yerbabuena pusieron la emoción con una sentida actuación en homenaje a Federico García-Lorca, el poeta universal.

Artistas universales como Rosalía, Shakira, Frida Kahlo o José Saramago sirvieron a Sánchez en su discurso para subrayar la rica diversidad de la región y llamar a fortalecer aún más los vínculos de la comunidad iberoamericana y los de ésta con países terceros, por encima de cualquier diferencia o coyuntura.

Ahora mismo se cuestionan las reglas internacionales y muchos países llegan a la conclusión de que, para protegerse, hay que cerrarse, "cerrar fronteras, levantar barreras, reducir la cooperación y contemplar al resto del mundo como una amenaza, como un riesgo en lugar de como una oportunidad", remarcó Sánchez. A su juicio, lo que hay que hacer es lo contrario, abrirse, construir alianzas, "y frente a los que alimentan la guerra, ser sembradores de paz".

"España siempre va a estar ahí", concluyó para dar paso a la actuación del uruguayo Jorge Drexler y la portuguesa Carminho interpretación de 'Tonada de Luna' en castellano y 'Lua lua lua' en portugués. Para finalizar, el rey Felipe VI declaró inaugurada la cumbre con un llamamiento a seguir apoyando a la Comunidad Iberoamericana de Naciones y a su sistema de cumbres como ejemplo de entendimiento y de cooperación y contrapunto a las tensiones y rivalidades, y para poder responder a los retos con "una voz armónica" en lugar de hacerlo como "22 voces disonantes".