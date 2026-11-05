Cae alias “Rompe Viento”, presunto gatillero de la MS-13 en El Paraíso

El Paraíso, Honduras.-Un presunto integrante de la Mara Salvatrucha (MS-13), identificado con el alias de “Rompe Viento”, fue detenido durante un operativo ejecutado en las últimas horas en el valle de Jamastrán, en Danlí, departamento de El Paraíso.
El sospechoso fue identificado como Isaías José Rodríguez Manzanares, de 23 años, a quien las autoridades señalan de formar parte activa de la estructura criminal y presuntamente desempeñarse como gatillero.
La captura se realizó este jueves 5 de noviembre en la aldea La Montañita, mediante una operación conjunta en la que participaron agentes de la División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas (DAET), la Dirección de Inteligencia Policial (DIPOL), la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria (DNPSC) y las Fuerzas Armadas.
De acuerdo con los informes, Rodríguez Manzanares era el encargado de ejecutar asesinatos o "pegadas" por órdenes de los líderes o la estructura de la organización.
Durante el procedimiento, los funcionarios identificaron tatuajes alusivos a esa estructura criminal, características que fueron documentadas como parte de las investigaciones.
Sin embargo, las autoridades indicaron que se realizarán dictámenes periciales para determinar la vinculación de las marcas con la organización y establecer el rango que presuntamente desempeña el detenido.
Tras su captura, el joven será remitido a las autoridades competentes para responder por suponerlo responsable del delito de asociaciones terroristas, en perjuicio del orden público del Estado de Honduras.