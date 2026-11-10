Matan a un hombre y le dejan rótulo en la colonia Pizzaty de La Ceiba

La Ceiba, Honduras.-En la madrugada de este martes 10 de noviembre fue encontrado el cuerpo sin vida de un hombre en una de las calles de la colonia Pizzaty, en la ciudad de La Ceiba, departamento de Atlántida.
La víctima ha sido identificada oficialmente por las autoridades como Marco Roberto Lobo Valladares, de 24 años de edad.
Residentes de la zona manifestaron que el fallecido se desempeñaba como encargado de unos cuartos de alquiler en la localidad.
Durante la inspección preliminar de la escena, las autoridades constataron que los perpetradores dejaron una nota sobre el cuerpo de la víctima, la cual, debido a la lluvia que cayó horas después de darle muerte, ya no era legible; mantienen el documento bajo custodia como evidencia clave en la investigación.
Agentes de la Policía Nacional y personal de Medicina Forense se trasladaron al lugar para realizar el levantamiento correspondiente y trasladar el cadáver a la morgue de la ciudad, donde se trabajará en su identificación formal y en la determinación de las causas de su muerte.