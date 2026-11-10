Matan a un hombre y le dejan rótulo en la colonia Pizzaty de La Ceiba

​La Ceiba, Honduras.-En la madrugada de este martes 10 de noviembre fue encontrado el cuerpo sin vida de un hombre en una de las calles de la colonia Pizzaty, en la ciudad de La Ceiba, departamento de Atlántida.

La víctima ha sido identificada oficialmente por las autoridades como Marco Roberto Lobo Valladares, de 24 años de edad.

Residentes de la zona manifestaron que el fallecido se desempeñaba como encargado de unos cuartos de alquiler en la localidad.