Un supuesto pastor es detenido por presuntos vínculos con la Pandilla 18 en Tatumbla

Tegucigalpa, Honduras.- Un hombre señalado por sus presuntos vínculos con la Pandilla 18 fue capturado el lunes 9 de noviembre por elementos de la Policía Militar del Orden Público (PMOP), luego de ser identificado como alguien que habría utilizado la figura de pastor evangélico para ocultar sus actividades ilícitas.

El detenido fue identificado como Douglas Flores Silva, de 35 años, conocido con el alias de "Cisco Colombiano", quien fue requerido en el barrio El Centro del municipio de Tatumbla, en el departamento de Francisco Morazán.

De acuerdo con el informe preliminar, el operativo fue ejecutado por elementos del Cuarto Batallón de la PMOP, mediante labores de inteligencia y patrullajes realizados en la zona.