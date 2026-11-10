Un supuesto pastor es detenido por presuntos vínculos con la Pandilla 18 en Tatumbla

Tegucigalpa, Honduras.- Un hombre señalado por sus presuntos vínculos con la Pandilla 18 fue capturado el lunes 9 de noviembre por elementos de la Policía Militar del Orden Público (PMOP), luego de ser identificado como alguien que habría utilizado la figura de pastor evangélico para ocultar sus actividades ilícitas.
El detenido fue identificado como Douglas Flores Silva, de 35 años, conocido con el alias de "Cisco Colombiano", quien fue requerido en el barrio El Centro del municipio de Tatumbla, en el departamento de Francisco Morazán.
De acuerdo con el informe preliminar, el operativo fue ejecutado por elementos del Cuarto Batallón de la PMOP, mediante labores de inteligencia y patrullajes realizados en la zona.
Asimismo, las autoridades indicaron que la captura se produjo después de recibir una denuncia anónima presentada por una persona que reside en el extranjero, lo que permitió iniciar las investigaciones y dar seguimiento al sospechoso hasta capturarlo.
Señalado por varios delitos
Por otra parte, las autoridades informaron que el hombre es investigado por suponerlo responsable de los delitos de asociación terrorista, amenazas a muerte, extorsión y robo.
Los señalamientos forman parte de las investigaciones preliminares y deberán ser presentados ante las instancias judiciales correspondientes para determinar si existe responsabilidad penal del sospechoso.
Tras su detención, Flores Silva fue trasladado a las instalaciones de la Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales (DAET), donde sería puesto a disposición de las autoridades competentes para continuar con el procedimiento legal.
Será este martes 10 de noviembre cuando el sospechoso comparezca ante el Juzgado en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción, donde se desarrollará la audiencia de declaración de imputado y se determinará su situación jurídica frente a los delitos que se le atribuyen.