Bradley Jaden, el “Hot Javert”, es la nueva pareja de Rachel Zegler

Los Ángeles, Estados Unidos.- Rachel Zegler y Bradley Jaden mantienen una relación sentimental, según informó el medio estadounidense Page Six. La actriz, protagonista de “West Side Story”, acudió el domingo al estreno de “Wanted” en el James Earl Jones Theatre de Nueva York, el espectáculo en el que Jaden debuta en Broadway. Tras la función, ambos coincidieron en la fiesta de la noche de estreno, celebrada en el Pier Sixty. Una fuente presente en el evento aseguró al citado medio que Zegler presentó a Jaden como su novio ante los asistentes. La cita reunió, entre otros, a Ben Vereen, Gayle King, Vanessa Williams y Billy Porter, además de los jugadores de los Knicks Miles “Deuce” McBride y Jordan Clarkson.

La intérprete compartió varias imágenes de la velada en las historias de su cuenta de Instagram. En una de ellas, Jaden saluda al público sobre el escenario, acompañada de la frase “You are everything” y varios emoticonos de corazones. En otra publicación, Zegler animó a sus seguidores a ver la obra.

Instagram

No era la primera vez que la actriz asistía al montaje. Page Six la localizó en el patio de butacas a mediados de octubre, durante la primera función de preestreno. Esa noche, según el medio, compartió un encuentro con Jaden y otros miembros del reparto, entre ellos Solea Pfeiffer, Liisi LaFontaine y Luke James, en la tienda Levi’s de Times Square. Ambos habían sido vistos de la mano a finales de septiembre en el West Village. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse