Cámaras descartan que policías de la Dipol liberaran a menor secuestrado

Tegucigalpa, Honduras.- Los videos de las cámaras del Sistema Nacional de Emergencias 911 forman parte de las pruebas que hunden a los cuatro policías de la Dirección de Inteligencia Policial (Dipol) acusados de haber secuestrado a un menor de edad en agosto pasado. Los procesados por secuestro agravado son los agentes Kevin Dagoberto Castillo Zambrano, Carlos Iván Arteaga Ayestas, Geybi Gabriel Salgado Pérez y la subinspectora Belkis Lizeth Cruz Rodríguez. Esta última admitió en la audiencia inicial que se llevaron al adolescente el pasado 30 de agosto y declaró que lo liberaron en la vía rápida de la colonia San José de La Vega, que conecta con el anillo periférico de la capital.

No obstante, una fuente con conocimiento del caso afirmó a EL HERALDO Plus que las cámaras no registraron que el vehículo se detuviera en este sector, lo cual contradice lo expresado por Cruz. “Es mentira. En las cámaras no consta eso ya que en el video el vehículo tiene constancia del movimiento. De acuerdo a los videos de las cámaras, (el vehículo) no se para, sino que tiene una continuidad el vehículo en el desplazamiento”, dijo el entrevistado, cuya identidad se omite por motivos de confidencialidad y seguridad relacionados con el caso. Agregó que “no se sabe dónde lo dejaron, si lo entregaron a otra estructura, si fue que lo dejaron por ahí, si la misma estructura lo levantó (...) el hecho es que el muchacho no volvió a aparecer”. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

El 28 de agosto, dos días antes de que privaran de libertad al menor en su vivienda de la colonia Jardines de Toncontín, los imputados se apersonaron a esta zona para vigilarlo, indicó la fuente. “Ya en fecha 30 (de agosto) sí llegaron. Lo sacaron de la casa, lo llevaron esposado. Ellos (los policías) andaban con pasamontañas”, añadió. Al joven lo subieron a un pick-up Isuzu D-Max blanco, en el que lo trasladaron durante cuatro o cinco horas. El recorrido comenzó alrededor de las 11:00 de la mañana y concluyó aproximadamente a las 4:00 de la tarde, cuando los agentes cambiaron a otro vehículo, un pick-up Toyota Hilux. La fuente ratificó el recorrido que dio a conocer este rotativo días atrás en exclusiva. Al salir de Jardines de Toncontín, cruzaron por el bulevar Comunidad Económica Europea (CEE) y se desviaron hacia la salida al sur hasta llegar a Cerro de Hula. Posteriormente, regresaron en dirección a la Dipol, pasando antes por la colonia Las Torres.