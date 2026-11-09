Cámaras descartan que policías de la Dipol liberaran a menor secuestrado

“Posteriormente cambiaron de vehículo y salieron nuevamente en otro ese mismo día, pero, como quien dice, para despistar. Sabían lo que habían hecho, entonces salen en otro para despistar un poco”, amplió.Mencionó que los uniformados continuaron con sus labores rutinarias en los días posteriores, mientras se desconocía el paradero del muchacho.El 4 de septiembre, los parientes de la víctima recibieron un mensaje amenazante en el que se les aseguró que el menor estaba secuestrado y se les exigían 600 mil lempiras a cambio de su libertad.La fuente señaló que solo hubo una comunicación sobre esta exigencia y no se entabló ninguna negociación con la familia. Declaró que “tampoco hubo respuesta de parte de ellos (los secuestradores) en el caso de mandar una prueba de vida o algo así”.El 30 de septiembre, los policías recibieron un llamado para presentarse en las instalaciones de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), situadas en el anillo periférico, a la altura de la colonia La Cañada. Fue en ese lugar donde los cuatro uniformados fueron detenidos por la Unidad Nacional Antisecuestros (Unas).Los acusados se encuentran bajo <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.elheraldo.hn/sucesos/dictan-prision-preventiva-policias-acusados-secuesto-menor-edad-600-000-lempiras-GF32267313" target="_blank">prisión preventiva </a>en el complejo de la Dirección Nacional de Fuerzas Especiales. Su audiencia preliminar quedó reprogramada para el próximo 24 de noviembre.