44,400. Ya hoy es 9 de noviembre y el nuevo ministro de Educación todavía no ha aclarado si es cierto o no que cobraba 44,400 mensuales por dar clases en un instituto que no existe.

BURÓ. Juan Diego acaba de lanzar por todo lo alto, el Buró de Convenciones de Tegucigalpa, la hoja de ruta para la atracción de ferias, convenciones y eventos internacionales. Y el weekend le tronó en San Juancito.

CUMBRE. La jodida es que el “papi” se lleva la Cumbre Iberoamericana para “jampedro” por el asunto de la lejanía del aeropuerto capitalino.

VUELTA. El Tommy ha reconfirmado que no hay vuelta de hoja ni marcha atrás y que la mano dura contra las estructuras terroristas va con todo por tierra, mar y aire.

GUERRA. La guerra contra las pandillas y el Cartel del Diablo, de la mano de Pablo Emilio y de Oseguera Mass, le ha caído el fin de semana a los mototaxis, los cuales son usados por las estructuras terroristas para traficar drogas y otras hierbas.

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SOTO. En delicado estado de salud Ramón Soto, exdiputado y exministro de Copeco, y la alcaldía de Tocoa le ha tendido la mano con ayuda económica. Parece que le reapareció un cáncer.

BOBOS. Ya vieron, allí sigue Nasralla engañando bobos con su perorata anticorrupción, y todo indica que así seguirá mientras haya incautos e ignorantes que le crean su falso discurso.

CULPA. El excandidato liberal anda desesperado por la multa de 73 millones que le clavó la UPL y, como no quiere pagar, hace lo que siempre ha hecho: echarle la culpa y atacar a otros, en este caso, a periodistas.

D-19. Y esto que la UPL todavía no investiga los fondos de campaña en el D-19, con la diáspora, donde abrieron cuentas a nombre del PL sin autorización del CCEPL.

AYUDA. Nasralla jura y perjura que no quiere ni necesita ayuda de ninguno de los dos caudillos del PL. Solo para que vean su cinismo. ¿Y por qué creen que está pidiendo en el Congreso condecorar a YR, con la Orden Gran Cruz Placa de Oro, la más alta presea que concede del Estado de Honduras?

AMNISTÍA. Ya no haya qué hacer para que la UPL le borre la multa, y la otra vía que busca es que el Congreso apruebe un decreto de amnistía a los multados, por no rendir cuentas. En el hemiciclo ya circula el borrador del proyecto.

CECOT. Por cierto, el excandidato liberal y aliado de Libre, se pronunció en su lives en contra de la mano dura a las pandillas y de las medidas estilo CECOT en las cárceles