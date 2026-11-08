Tabla de posiciones Liga de España: Barcelona tumba al Atlético y beneficia a Real Madrid

Los azulgranas llegaron a 33 puntos después de conseguir 11 victorias y una sola derrota en las primeras 12 jornadas. Además, mantienen una diferencia de tres unidades sobre su principal perseguidor.

Madrid, España.- La jornada 12 de la Liga de España dejó movimientos importantes en la parte alta de la tabla de posiciones. El Barcelona dio un golpe de autoridad al derrotar 2-1 al Atlético de Madrid en el estadio Riyadh Air Metropolitano y se consolidó como líder del campeonato.

El Real Madrid aprovechó la caída del Atlético para escalar al segundo puesto. Los merengues vencieron el sábado al Villarreal y alcanzaron los 30 puntos, producto de 10 triunfos y dos derrotas.

Por su parte, el Atlético de Madrid perdió terreno en la lucha por el liderato. El equipo dirigido por Diego Simeone se quedó con 28 unidades y cayó hasta la tercera posición después de su derrota ante los catalanes.

El Real Betis aparece en el cuarto lugar con 26 puntos, mientras que la Real Sociedad ocupa la quinta posición con 22 unidades. Sevilla es sexto con 18 puntos.

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En la zona media de la clasificación aparecen Athletic Club y Villarreal, ambos con 16 y 15 puntos, respectivamente, mientras que Deportivo y Racing de Santander completan los primeros diez lugares con 15 y 14 unidades.