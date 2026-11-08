Marathón vs Choloma EN VIVO: Hora y dónde ver partido de Liga Nacional

San Pedro Sula, Honduras.- El Club Deportivo Marathón y el CD Choloma serán los encargados de ponerle punto final a la jornada 14 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Honduras, cuando se enfrenten este domingo en un partido clave para las aspiraciones de ambos conjuntos.

El Monstruo Verde afronta este compromiso con el ánimo renovado luego de conseguir una victoria frente al Platense el pasado jueves, resultado que le permitió dejar atrás una racha negativa y recuperar confianza de cara a la recta final de la fase regular.

Los dirigidos por el conjunto verdolaga marchan en la cuarta posición con 25 puntos y tienen la oportunidad de dar un salto en la clasificación. Si consiguen los tres puntos, llegarán a 28 unidades e igualarán a Motagua, que actualmente es tercero y perdió el sábado ante los Lobos de la UPNFM.

Marathón sabe que no puede dejar escapar esta oportunidad, pues necesita seguir sumando para mantenerse cerca de los primeros lugares y evitar que sus rivales directos tomen ventaja en la lucha por la clasificación.

Del otro lado estará un CD Choloma que ha conseguido mantenerse competitivo durante el campeonato. El equipo dirigido por Héctor Vargas ha logrado resultados importantes que le han permitido alejarse de la zona baja y conservar sus aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda.

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Los maquileros se encuentran en el noveno puesto con 14 puntos, una posición que todavía les permite soñar con meterse entre los equipos que disputarán la liguilla del Apertura 2026.

Aunque tendrán enfrente a uno de los clubes protagonistas del torneo, Choloma buscará aprovechar sus oportunidades para dar un golpe sobre la mesa y llevarse puntos de una cancha complicada.

Para conseguirlo, los dirigidos por Vargas tendrán que mantener el orden en defensa, reducir los errores y mostrar efectividad cuando se acerquen al área rival. El encuentro también será una oportunidad para demostrar que pueden competir contra los equipos que pelean en la parte alta de la tabla.