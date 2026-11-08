Génesis golea caminando al Platense, que sigue hundido en el Apertura 2026 conTilguath

El equipo visitante necesitaba un triunfo para dejar atrás una racha de cuatro jornadas sin ganar, en las que había registrado tres derrotas y un empate rescatado de manera agónica entre semana frente al Real España . Esta vez, Génesis encontró el camino a la victoria desde los primeros minutos y supo aprovechar las facilidades de su rival.

Puerto Cortés, Honduras.- Génesis FC recuperó la sonrisa en la jornada 14 del torneo Apertura de la Liga Nacional de Honduras al imponerse 4-2 sobre Platense , en el estadio Excélsior de Puerto Cortés. Los caninos aprovecharon los errores defensivos del conjunto porteño y firmaron una victoria que les permite escalar posiciones en la clasificación.

Apenas al minuto 8 se abrió el marcador. Un disparo de Fernando Sabillón terminó con el balón suelto dentro del área y Bryan Félix apareció oportunamente para conectar un remate de barrida y mandar el esférico al fondo de la red.

Al minuto 28 se desató la polémica. Georgie Welcome cayó dentro del área y el árbitro Darwin Gómez no dudó en sancionar penal. El técnico de Génesis, Fernando Mira, solicitó la revisión mediante el FVS y, tras observar la jugada, se determinó que no existía falta.

Platense intentó reaccionar, pero no encontró la claridad necesaria para meterse nuevamente en el partido. Génesis, por su parte, supo aprovechar sus oportunidades y aumentó la diferencia justo antes del descanso. Al minuto 45, Bryan Félix ejecutó un tiro de esquina desde la derecha y colocó un servicio preciso que Joshua Nieto aprovechó al ganar el primer poste para establecer el 2-0.

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El golpe definitivo llegó prácticamente en el inicio del segundo tiempo. Apenas al minuto 46, los caninos armaron un contragolpe que desarticuló por completo a la defensa escuala. La velocidad de la transición permitió que Josman Figueroa apareciera para definir y colocar el tercer tanto de la tarde.

La goleada todavía tendría otro capítulo. Un garrafal error de Gabriel Canahuati en la salida terminó de hundir al conjunto porteño. Ángel Alvarado estuvo atento, recuperó el balón en zona baja, quedó mano a mano con el guardameta Merlín Bonilla y definió para establecer el 4-0.

Sin embargo, Platense encontró el descuento al minuto 70. Georgie Welcome volvió a tener la oportunidad desde el punto penal y esta vez no falló. El delantero tomó la responsabilidad y venció al guardameta Dayan Rodríguez, de Génesis, para colocar el 4-1.

Cuando parecía que el marcador ya no se movería, Platense volvió a descontar en el tiempo añadido. Al minuto 90+4, Georgie Welcome ganó un balón por arriba con un cabezazo y lo dejó servido para Elías García, quien apareció para enviar el esférico al fondo de la red y establecer el 4-2 definitivo.

El resultado mantiene hundido al Platense, que acumuló su quinta derrota consecutiva en el campeonato. Los escualos venían de caer 0-2 ante Motagua, 4-3 frente a Real España, 4-1 contra Olancho FC y 3-1 ante Marathón.