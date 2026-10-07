Dictan prisión preventiva a policías acusados de secuestrar a un menor por L600,000

Tegucigalpa, Honduras.- El Juzgado de Letras Penal en Criminalidad Organizada, Medioambiente y Corrupción dictó auto de formal procesamiento con prisión preventiva para cuatro policías involucrados en el secuestro de un menor de edad, por quien exigían 600,000 lempiras por su liberación. Los funcionarios policiales acusados son la subinspectora Belkis Lizeth Cruz Rodríguez, y los agentes Kevin Dagoberto Castillo Zambrano, Geybin Gadriel Salgado Perez y Carlos Iván Arteaga Ayestas, quienes están asignados a la Dirección de Inteligencia Policial (Dipol) de la Policía Nacional. A ellos se les acusa por el delito de secuestro agravado realizado por funcionarios públicos o empleados públicos, explicó Bárbara Castillo, portavoz del Poder Judicial.

De acuerdo a la resolución del juez, deberán cumplir la prisión preventiva en la base de la Dirección Nacional de Fuerzas Especiales de la Policía Nacional. Castillo amplió que, según los hechos, los policías habrían secuestrado a un adolescente de 17 años el pasado 30 de agosto en la colonia Jardines de Toncontín de Tegucigalpa. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Según las investigaciones de la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (Fescco), los policías entraron a un inmueble donde se encontraba el menor. Con acciones intimidatorias, lo forzaron a salir y alegaron a los vecinos que el menor sería llevado a la estación policial Core 7 situada atrás de la iglesia Los Dolores en el centro de la capital. Sin embargo, se llevaron al joven hacia un lugar desconocido.