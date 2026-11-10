Los Espinoza Rock: tres generaciones unidas por la pasión del ciclismo

Tegucigalpa.- Traspasada la información hereditaria de generación en generación, el cuerpo de los Espinoza Rock se apodera de un polo magnético que se pega a las bicicletas; pocas familias como esta nacen con el pedigrí del ciclismo incrustado en su vida diaria... Y para este domingo 15 de noviembre, el general Carlos Espinoza y su familia ya tienen reservado su cupo en la pista de la decimoquinta edición de la Vuelta El Heraldo bajo la égida del uniforme de Upare MTB Club, que tiene la peculiar marca de cumplir 15 años al ritmo de la competencia madre del ciclismo en el país. “Desde luego que en la familia el ciclismo es una tradición”, sintetiza el general Carlos Espinoza, uno de los cerebros de Upare MTB Club; “imagínese que mi hija vive en Estados Unidos y también sigue la tradición de practicar este deporte con sus dos hijas”.

- ¿Y las niñas también le hacen al pedaleo? ¿Cuántos años tienen?

- Tienen dos y seis años y ya tienen sus bicis... una de balance, claro, y la otra ya pedalea bien, incluso se pone frente al televisor y dice que va compitiendo en el Giro de Italia... ja, ja, ja. Justo estábamos hablando con ellas y están muy alegres de que la mamá esté aquí para participar en la Vuelta El Heraldo.

Desde Estados Unidos...

Cerca de sus padres, con toda la indumentaria ciclística en el alma y el corazón, Nadira Espinoza sabe que su bicicleta es, más allá de competir por una marca personal en la VCEH, una forma de encoger la distancia que tiene con sus padres. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse “Sin duda que aprovecho cada viaje para abrazar a mis padres y en lo competitivo, pues espero terminar la Vuelta y terminar fuerte, vamos a hacer lo que se pueda. A ver si sale podio, ¿no?”. En medio de la rutina diaria en la ciudad de Lubbock, Texas, en Estados Unidos, Nadira perdió la constancia en los entrenamientos, pero confía en recuperar esa cadencia exacta que la define como la princesa ciclística de los Espinoza Rock.