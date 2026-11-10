Niña muere al ser atropellada por camión repartidor de agua en la colonia Unidad y Fuerza

Tegucigalpa, Honduras.- Una niña de cuatro años perdió la vida este martes, cuando un camión que repartía agua en botellones, pasó por encima de la humanidad de la pequeña.

La menor de nombre Zoe Camilla Carranza, murió bajo las llantas traseras de un camión, que retrocedía por una calle de terracería en mal estado, al parecer, con el objetivo de estacionarse frente a la casa de la infante, en una zona de Comayagüela.

El motorista y a la vez vendedor de agua, iba a dotar de botellones de agua pura a la pulpería de la madre de Zoe, cuando sin percatarse de que la niña estaba en medio del camino, retrocedió, aplastando el cuerpo de la menor, a eso de las 12:15 del mediodía.

El fuerte sonido del motor del carro no le permitió al conductor escuchar los gritos de dolor, y tampoco habían personas tan cerca como para alertar a éste de que la niña estaba atrás del pesado vehículo.