Niña muere al ser atropellada por camión repartidor de agua en la colonia Unidad y Fuerza

Tegucigalpa, Honduras.- Una niña de cuatro años perdió la vida este martes, cuando un camión que repartía agua en botellones, pasó por encima de la humanidad de la pequeña.
La menor de nombre Zoe Camilla Carranza, murió bajo las llantas traseras de un camión, que retrocedía por una calle de terracería en mal estado, al parecer, con el objetivo de estacionarse frente a la casa de la infante, en una zona de Comayagüela.
El motorista y a la vez vendedor de agua, iba a dotar de botellones de agua pura a la pulpería de la madre de Zoe, cuando sin percatarse de que la niña estaba en medio del camino, retrocedió, aplastando el cuerpo de la menor, a eso de las 12:15 del mediodía.
El fuerte sonido del motor del carro no le permitió al conductor escuchar los gritos de dolor, y tampoco habían personas tan cerca como para alertar a éste de que la niña estaba atrás del pesado vehículo.
Sin saber lo que estaba pasando, el hombre siguió con su camión en marcha de reversa, matando en el acto a Zoe Camila, en una de las calles de la periférica colonia Unidad y Fuerza, al norte de Comayagüela.
Demasiado tarde
El hombre detuvo la marcha después, pero ya era demasiado tarde. La infante fue sacada de debajo de las llantas, en el afán de salvarle la vida, pero ya había expirado.
Su cuerpo fue levantado por sus familiares e ingresado a su casa de habitación, en medio del llanto desgarrador de todos sus parientes, por la irreparabale pérdida.
Los vecinos de Unidad y Fuerza se aglomeraron alrededor del camión repartidor de agua pura, para conocer que era lo que estaba ocurriendo.
Entre tanto, el conductor se quedó en el lugar, con la pesadumbre de lo suscitado, y a la espera de los agentes policiales. Minutos después, elementos de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNTV) llegaron para tomar parte del accidente y saber cómo ocurrió en realidad.
Los decesos por accidentes viales, en 2026, constituye la primera causa de muerte en el país, sobrepasando a los homicidios.