  1. Inicio
  2. · Sucesos

Joven muere tras caer de un camión repartidor de agua en Ocotepeque

El joven, que trabajaba como ayudante en la distribución de agua en botellón, falleció tras caer del vehículo y ser atropellado en Llano Largo, La Labor

  • Actualizado: 19 de abril de 2026 a las 08:19
Joven muere tras caer de un camión repartidor de agua en Ocotepeque

El joven falleció tras caer de un camión repartidor de agua mientras trabajaba en Llano Largo, La Labor, Ocotepeque.

 Foro: redes sociales

Ocotepeque, Honduras.- Un joven identificado como Selvin Josué Reyes Vásquez perdió la vida tras caer de un camión repartidor de agua mientras trabajaba en Llano Largo, municipio de La Labor, Ocotepeque.

De acuerdo con información preliminar, Reyes Vásquez, de 27 años, se desempeñaba como ayudante en la distribución de agua en botellón y viajaba en la parte trasera del vehículo al momento del incidente.

Por causas aún no esclarecidas, el joven cayó del camión y, presuntamente, fue atropellado cuando el conductor retrocedía, lo que le provocó la muerte de forma inmediata.

Identifican a dos hombres que fueron asesinados en Yoro: lo que se sabe del crimen

Pobladores del sector intentaron auxiliar a la víctima y trasladarla al hospital básico de San Marcos de Ocotepeque; sin embargo, debido a la gravedad de las lesiones, el joven ya no presentaba signos vitales.

Reyes Vásquez era originario de San Marcos, Ocotepeque. El hecho ha sido catalogado como un accidente, aunque serán las autoridades competentes las encargadas de realizar las investigaciones

Detienen a un colombiano de una red que clonaba tarjetas y falsificaba cheques en la capital

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias