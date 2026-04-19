Joven muere tras caer de un camión repartidor de agua en Ocotepeque

Ocotepeque, Honduras.- Un joven identificado como Selvin Josué Reyes Vásquez perdió la vida tras caer de un camión repartidor de agua mientras trabajaba en Llano Largo, municipio de La Labor, Ocotepeque.

De acuerdo con información preliminar, Reyes Vásquez, de 27 años, se desempeñaba como ayudante en la distribución de agua en botellón y viajaba en la parte trasera del vehículo al momento del incidente.

Por causas aún no esclarecidas, el joven cayó del camión y, presuntamente, fue atropellado cuando el conductor retrocedía, lo que le provocó la muerte de forma inmediata.