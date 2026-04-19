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Manchester City vs Arsenal: Premier League EN VIVO hoy

En un duelo de alto calibre, Citizens y Gunners se miden en el Etihad Stadium en un duelo que podría marcar el rumbo de la Premier League esta temporada

  • Actualizado: 19 de abril de 2026 a las 09:10
Manchester City vs Arsenal: Premier League EN VIVO hoy

Martin Odegaard durante el calentamiento.

 Foto: EFE

Manchester, Inglaterra.- En un decisivo partido por la cima de la Premier League, Manchester City está empatando sin goles ante el Arsenal en el Etihad Stadium.

Citizens y Gunners protagonizan un duelo que podría marcar el rumbo de la temporada en el fútbol inglés y aquí puede seguir EN VIVO todas las acciones de este compromiso.

Alineaciones

Manchester City: Donnarumma; Nunes, Khusanov, Guehi, O'Reilley; Bernardo Silva, Rodri, Cherki; Semenyo, Doku y Haaland.

Arsenal: Raya; Mosquera, Saliba, Gabriel, Hincapié; Odegaard, Zubimendi, Rice; Madueke, Eze y Havertz.

La previa

Los de Pep Guardiola están ante una oportunidad de oro para arrebatarle la cima del campeonato al Arsenal. Actualmente, los "Sky Blues" marchan en el segundo puntos con 64 puntos, seis menos que los londinenses, pero con un partido menos.

Tras la decepción en Champions League, en donde fueron barridos por el Real Madrid, el City apuesta fuertemente por la Premier League para salvar la temporada. Una victoria lo pondría a solo tres puntos de igualar a su rival directo y con un compromiso aún por disputar que podría terminar nivelando la competición.

Por otra parte, el Arsenal viene de capa caída y en un abrir y cerrar de ojos ha visto cómo se le escapó la considerable ventaja que tenía sobre el City. La inesperada derrota 1-2 ante el Bournemouth hizo que todas las alarmas saltaran en el Emirates Stadium.

Han pasado ya 22 años desde la última liga conquistada por los Gunners, aquella del famoso Arsenal de los "invencibles" y hoy el equipo del norte de Londres tiene una oportunidad de oro para mantener la ilusión, aunque la vista al Etihad supone un reto bastante complicado para los de Mikel Arteta.

Hora y dónde ver

El partido entre Manchester City y Arsenal, decisivo por la Premier League, inicia a las 9:30 a.m., hora de Honduras.

El encuentro entre estos dos grandes clubes ingleses será transmitido por HBO Max y también podrás seguirlo EN VIVO a través de EL HERALDO.

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Sergio Rivera
Sergio Rivera

Licenciado en Periodismo por la UNAH. Con experiencia en redacción de temas de actualidad y coberturas de alto impacto a nivel nacional e internacional. Se destaca en el periodismo deportivo y digital.

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