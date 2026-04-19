Manchester City vs Arsenal: Premier League EN VIVO hoy

Citizens y Gunners protagonizan un duelo que podría marcar el rumbo de la temporada en el fútbol inglés y aquí puede seguir EN VIVO todas las acciones de este compromiso.

Manchester, Inglaterra.- En un decisivo partido por la cima de la Premier League , Manchester City está empatando sin goles ante el Arsenal en el Etihad Stadium.

Los de Pep Guardiola están ante una oportunidad de oro para arrebatarle la cima del campeonato al Arsenal. Actualmente, los "Sky Blues" marchan en el segundo puntos con 64 puntos, seis menos que los londinenses, pero con un partido menos.

Tras la decepción en Champions League, en donde fueron barridos por el Real Madrid, el City apuesta fuertemente por la Premier League para salvar la temporada. Una victoria lo pondría a solo tres puntos de igualar a su rival directo y con un compromiso aún por disputar que podría terminar nivelando la competición.

Por otra parte, el Arsenal viene de capa caída y en un abrir y cerrar de ojos ha visto cómo se le escapó la considerable ventaja que tenía sobre el City. La inesperada derrota 1-2 ante el Bournemouth hizo que todas las alarmas saltaran en el Emirates Stadium.

Han pasado ya 22 años desde la última liga conquistada por los Gunners, aquella del famoso Arsenal de los "invencibles" y hoy el equipo del norte de Londres tiene una oportunidad de oro para mantener la ilusión, aunque la vista al Etihad supone un reto bastante complicado para los de Mikel Arteta.