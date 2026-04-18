Crack no soportó la eliminación en Champions League y planea irse de Real Madrid

Real Madrid en vilo por la decisión de uno de sus mejores futbolistas tras la eliminación de Champions League.
La eliminación del Real Madrid en Champions League en manos del Bayern Múnich ha dejado al equipo blanco con muchas dudas sobre el futuro de varios jugadores. Uno de los casos más llamativos en las últimas horas es sobre Vinicius Jr, quien ha buscado salir del club luego del fracaso.
La situación de Vinícius Júnior en el Real Madrid lleva meses generando incertidumbre y ocupando titulares. La renovación de su contrato, que en algún momento parecía encaminada, se estancó durante un largo periodo.
A esto se sumaron los rumores de una posible oferta multimillonaria desde la Saudi Pro League, lo que aumentó aún más la tensión alrededor de su futuro.
Sin embargo, la reciente eliminación frente al Bayern Munich terminó por sacar a la luz una serie de problemas internos que venían acumulándose en silencio.
Según diversos informes, el propio jugador habría tomado la iniciativa de explorar nuevas opciones en el mercado europeo. Ante la sensación de que su etapa en el club blanco podría estar desgastándose, habría pedido a su entorno que comenzara a buscar alternativas que le permitieran continuar su carrera en la élite del fútbol europeo.
No obstante, el panorama no ha sido el esperado. En ese proceso de sondeo, sus representantes habrían contactado con clubes de primer nivel como el Paris Saint-Germain, el Manchester United y el Chelsea FC, entre otros
Las respuestas, lejos de ser alentadoras, habrían sido negativas, reflejando la falta de interés inmediato por asumir una operación de gran magnitud.
Con 25 años y contrato vigente hasta 2028, además de una cláusula de rescisión cercana a los mil millones de euros, el brasileño atraviesa una temporada 2025/26 irregular.
Su rendimiento ha estado bajo la lupa, especialmente tras la eliminación en los cuartos de final de la UEFA Champions League, donde su nivel fue duramente cuestionado.
El contexto general del equipo tampoco ha ayudado. Sin títulos de peso y con un segundo lugar en liga, el ataque del conjunto merengue ha sido uno de los principales focos de crítica.
En ese escenario, Vinícius se ha convertido en uno de los jugadores más señalados, aunque sigue siendo considerado una pieza importante dentro del plantel.
Por ahora, los grandes clubes europeos no parecen dispuestos a realizar una inversión que podría rondar entre los 150 y 200 millones de euros por un futbolista cuyo rendimiento reciente genera dudas.
A esto se suma la percepción sobre su comportamiento en el campo y los episodios polémicos en los que se ha visto involucrado en los últimos años, factores que también influyen en la valoración que hacen los posibles interesados.